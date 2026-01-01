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Maglia Nike ACG a manica lunga con protezione UV – Ragazzo/a - Mean Green/Black Spruce/Summit White

Materiali riciclati

Nike ACG

Maglia a manica lunga con protezione UV – Ragazzo/a

49,99 €
Mean Green/Black Spruce/Summit White
Baltic Blue/Baltic Blue/Summit White
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.

C'è il sole? Fantastico! Questa maglia è dotata di una tecnologia traspirante ed è resistente ai raggi UV, per proteggerti dal sole. La bordatura elasticizzata sul cappuccio offre un fit avvolgente, mentre i fori per i pollici tengono a posto le maniche.


  • Colore mostrato in foto: Mean Green/Black Spruce/Summit White
  • Stile: IH0881-307

Nike ACG

49,99 €

C'è il sole? Fantastico! Questa maglia è dotata di una tecnologia traspirante ed è resistente ai raggi UV, per proteggerti dal sole. La bordatura elasticizzata sul cappuccio offre un fit avvolgente, mentre i fori per i pollici tengono a posto le maniche.

Ispirata alle Dolomiti

La stampa di questa maglia si ispira al nostro viaggio sulle Dolomiti, nell'Italia nordorientale. Abbiamo trascorso cinque giorni scalando cime e tessendo corone di fiori. Durante tutto il viaggio, siamo rimasti incantati dalla bellezza e spaventati dalle storie di creature mitiche.

Fit studiato

Questa maglia è abbastanza ampia da poter essere indossata sopra uno strato di base e abbastanza aderente da poter essere utilizzata come strato interno. Gli occhielli per il pollice offrono maggiore copertura e tengono a posto le maniche quando ti muovi.

Dettagli prodotto

  • 92% poliestere/8% spandex
  • Questo prodotto offre protezione dai raggi UVA e UVB nelle aree coperte dall'indumento. Per proteggere le zone esposte, utilizza una buona crema solare.
  • Logo ACG e Nike Swoosh ricamati
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Mean Green/Black Spruce/Summit White
  • Stile: IH0881-307

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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    Maglia Nike ACG a manica lunga con protezione UV – Ragazzo/a

    Nike ACG

    49,99 €

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