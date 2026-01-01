Maglia Nike ACG a manica lunga con protezione UV – Ragazzo/a

Materiali riciclati
Nike ACG
Maglia a manica lunga con protezione UV – Ragazzo/a
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.
C'è il sole? Fantastico! Questa maglia è dotata di una tecnologia traspirante ed è resistente ai raggi UV, per proteggerti dal sole. La bordatura elasticizzata sul cappuccio offre un fit avvolgente, mentre i fori per i pollici tengono a posto le maniche.
- Colore mostrato in foto: Mean Green/Black Spruce/Summit White
- Stile: IH0881-307
Nike ACG
C'è il sole? Fantastico! Questa maglia è dotata di una tecnologia traspirante ed è resistente ai raggi UV, per proteggerti dal sole. La bordatura elasticizzata sul cappuccio offre un fit avvolgente, mentre i fori per i pollici tengono a posto le maniche.
Ispirata alle Dolomiti
La stampa di questa maglia si ispira al nostro viaggio sulle Dolomiti, nell'Italia nordorientale. Abbiamo trascorso cinque giorni scalando cime e tessendo corone di fiori. Durante tutto il viaggio, siamo rimasti incantati dalla bellezza e spaventati dalle storie di creature mitiche.
Fit studiato
Questa maglia è abbastanza ampia da poter essere indossata sopra uno strato di base e abbastanza aderente da poter essere utilizzata come strato interno. Gli occhielli per il pollice offrono maggiore copertura e tengono a posto le maniche quando ti muovi.
Dettagli prodotto
- 92% poliestere/8% spandex
- Questo prodotto offre protezione dai raggi UVA e UVB nelle aree coperte dall'indumento. Per proteggere le zone esposte, utilizza una buona crema solare.
- Logo ACG e Nike Swoosh ricamati
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Mean Green/Black Spruce/Summit White
- Stile: IH0881-307
Taglia/misura e fit
- Altezza: 142 cm; taglia indossata: S
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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Ulteriori informazioni
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