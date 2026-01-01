Maglia Nike ACG a manica lunga con protezione UV – Ragazzo/a

Nike ACG

49,99 €

C'è il sole? Fantastico! Questa maglia è dotata di una tecnologia traspirante ed è resistente ai raggi UV, per proteggerti dal sole. La bordatura elasticizzata sul cappuccio offre un fit avvolgente, mentre i fori per i pollici tengono a posto le maniche.

Ispirata alle Dolomiti

La stampa di questa maglia si ispira al nostro viaggio sulle Dolomiti, nell'Italia nordorientale. Abbiamo trascorso cinque giorni scalando cime e tessendo corone di fiori. Durante tutto il viaggio, siamo rimasti incantati dalla bellezza e spaventati dalle storie di creature mitiche.

Fit studiato

Questa maglia è abbastanza ampia da poter essere indossata sopra uno strato di base e abbastanza aderente da poter essere utilizzata come strato interno. Gli occhielli per il pollice offrono maggiore copertura e tengono a posto le maniche quando ti muovi.