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Maglia NBA Boston Celtics Courtside Nike Dri-FIT – Uomo - Nero/Nero/Nero

Materiali riciclati

Boston Celtics Courtside

Maglia NBA Nike Dri-FIT – Uomo

30% di sconto
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Football americano? Pallacanestro? Poco importa. Da uno sport all'altro, i Celtics sono sempre con te. Con questa speciale maglia Dri-FIT puoi sbandierare la tua fede ai quattro venti.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Nero
  • Stile: HV9746-010

Boston Celtics Courtside

30% di sconto

Football americano? Pallacanestro? Poco importa. Da uno sport all'altro, i Celtics sono sempre con te. Con questa speciale maglia Dri-FIT puoi sbandierare la tua fede ai quattro venti.

Vantaggi

La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Nero
  • Stile: HV9746-010

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (1)

2 stelle

  • Far bigger than the size it stated

    James535076029

    It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL

Maglia NBA Boston Celtics Courtside Nike Dri-FIT – Uomo

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Ulteriori informazioni

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