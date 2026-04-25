Maglia NBA Boston Celtics Courtside Nike Dri-FIT – Uomo

Far bigger than the size it stated
James535076029
It's a really nice jersey but I bought a large and it's more like a XXL
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Football americano? Pallacanestro? Poco importa. Da uno sport all'altro, i Celtics sono sempre con te. Con questa speciale maglia Dri-FIT puoi sbandierare la tua fede ai quattro venti.
Boston Celtics Courtside
Football americano? Pallacanestro? Poco importa. Da uno sport all'altro, i Celtics sono sempre con te. Con questa speciale maglia Dri-FIT puoi sbandierare la tua fede ai quattro venti.
La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
2 stelle
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James535076029
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Boston Celtics Courtside
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