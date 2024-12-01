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Maglia Denver Nuggets Icon Edition Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo - College Navy

Materiali riciclati

Denver Nuggets Icon Edition

Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo

104,99 €
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Ogni squadra ha i suoi colori e un'identità inconfondibile che la rende unica. Nata per rendere omaggio a uno stile leggendario del basket, la maglia Denver Nuggets si ispira al modello indossato in campo dai professionisti, dai dettagli della squadra al mesh leggero e traspirante.


  • Colore mostrato in foto: College Navy
  • Stile: DN2003-419

Denver Nuggets Icon Edition

104,99 €

Ogni squadra ha i suoi colori e un'identità inconfondibile che la rende unica. Nata per rendere omaggio a uno stile leggendario del basket, la maglia Denver Nuggets si ispira al modello indossato in campo dai professionisti, dai dettagli della squadra al mesh leggero e traspirante.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • Il mesh offre traspirabilità dentro e fuori dal campo.

Dettagli prodotto

  • Grafica applicata a caldo
  • Targhetta sul bordo
  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: College Navy
  • Stile: DN2003-419

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (2)

5 stelle

  • Parfait

    Christophe167887571

    Un de plus dans ma collection. Taille idéale et prix intéressant. J'adore

  • Parfait !

    fabiengast

    Excellent produit ! Taillant ok vous pouvez choisir votre taille habituelle chez Nike .

Maglia Denver Nuggets Icon Edition Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo

Denver Nuggets Icon Edition

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