Maglia Denver Nuggets Icon Edition Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo

Parfait
Christophe167887571
Un de plus dans ma collection. Taille idéale et prix intéressant. J'adore
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Ogni squadra ha i suoi colori e un'identità inconfondibile che la rende unica. Nata per rendere omaggio a uno stile leggendario del basket, la maglia Denver Nuggets si ispira al modello indossato in campo dai professionisti, dai dettagli della squadra al mesh leggero e traspirante.
Denver Nuggets Icon Edition
Ogni squadra ha i suoi colori e un'identità inconfondibile che la rende unica. Nata per rendere omaggio a uno stile leggendario del basket, la maglia Denver Nuggets si ispira al modello indossato in campo dai professionisti, dai dettagli della squadra al mesh leggero e traspirante.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
Parfait
Christophe167887571
Un de plus dans ma collection. Taille idéale et prix intéressant. J'adore
Parfait !
fabiengast
Excellent produit ! Taillant ok vous pouvez choisir votre taille habituelle chez Nike .
Denver Nuggets Icon Edition
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