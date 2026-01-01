Maglia Denver Nuggets Association Edition Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo

Materiali riciclati
Denver Nuggets Association Edition
Maglia Swingman Nike Dri-FIT NBA – Uomo
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Con uno sfondo bianco, la maglia Association Edition è un elemento condiviso da tutte le squadre dell'NBA. La maglia Denver Nuggets si ispira al modello indossato dai professionisti sul parquet, dai colori e dalla grafica della squadra al mesh leggero e traspirante. Mantiene la pelle fresca e asciutta in campo e nel tempo libero, così puoi fare il tifo per il tuo giocatore preferito e il gioco che ami.
- Colore mostrato in foto: Bianco
- Stile: DN2075-100
Denver Nuggets Association Edition
Con uno sfondo bianco, la maglia Association Edition è un elemento condiviso da tutte le squadre dell'NBA. La maglia Denver Nuggets si ispira al modello indossato dai professionisti sul parquet, dai colori e dalla grafica della squadra al mesh leggero e traspirante. Mantiene la pelle fresca e asciutta in campo e nel tempo libero, così puoi fare il tifo per il tuo giocatore preferito e il gioco che ami.
Vantaggi
- La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
- Il mesh offre traspirabilità dentro e fuori dal campo.
Dettagli prodotto
- Nome e numero del giocatore in twill
- Grafica applicata a caldo
- Targhetta sul bordo
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Bianco
- Stile: DN2075-100
Taglia/misura e fit
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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