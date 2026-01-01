Maglia da trail running Dri-FIT ADV ACG Solar Chase "Chamo Camo" – Uomo

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Materiali riciclati
ACG Solar Chase "Chamo Camo"
Maglia da trail running Dri-FIT ADV – Uomo
69,99 €
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento
Ritiro gratuito
Affronta il trail running con la tecnologia traspirante più avanzata. Gli inserti in mesh nel giromanica offrono una maggiore traspirabilità dove serve di più.
- Colore mostrato in foto: Sequoia/Light Army/Summit White
- Stile: IM5142-355
ACG Solar Chase "Chamo Camo"
69,99 €
Affronta il trail running con la tecnologia traspirante più avanzata. Gli inserti in mesh nel giromanica offrono una maggiore traspirabilità dove serve di più.
Vantaggi
- La tecnologia Nike Dri-FIT ADV unisce tessuto traspirante e caratteristiche tecniche avanzate per mantenere la pelle asciutta e offrire il massimo comfort.
- Il morbido tessuto in cotone-poliestere è leggero e lievemente spazzolato per una sensazione di morbidezza sulla pelle.
Dettagli prodotto
- 85% poliestere/15% cotone
- Dettagli dal design rifrangente
- Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
- Asola
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Sequoia/Light Army/Summit White
- Stile: IM5142-355
Taglia/misura e fit
- Altezza: 185 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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ACG Solar Chase "Chamo Camo"
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