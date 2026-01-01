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Maglia da trail running Dri-FIT ADV ACG Solar Chase "Chamo Camo" – Uomo - Sequoia/Light Army/Summit White

Materiali riciclati

ACG Solar Chase "Chamo Camo"

Maglia da trail running Dri-FIT ADV – Uomo

69,99 €
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Affronta il trail running con la tecnologia traspirante più avanzata. Gli inserti in mesh nel giromanica offrono una maggiore traspirabilità dove serve di più.


  • Colore mostrato in foto: Sequoia/Light Army/Summit White
  • Stile: IM5142-355

ACG Solar Chase "Chamo Camo"

69,99 €

Affronta il trail running con la tecnologia traspirante più avanzata. Gli inserti in mesh nel giromanica offrono una maggiore traspirabilità dove serve di più.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT ADV unisce tessuto traspirante e caratteristiche tecniche avanzate per mantenere la pelle asciutta e offrire il massimo comfort.
  • Il morbido tessuto in cotone-poliestere è leggero e lievemente spazzolato per una sensazione di morbidezza sulla pelle.

Dettagli prodotto

  • 85% poliestere/15% cotone
  • Dettagli dal design rifrangente
  • Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
  • Asola
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Sequoia/Light Army/Summit White
  • Stile: IM5142-355

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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    Maglia da trail running Dri-FIT ADV ACG Solar Chase "Chamo Camo" – Uomo

    ACG Solar Chase "Chamo Camo"

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