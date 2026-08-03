triangle, start, resume, beginVideo
 
immagine 1 di 8
Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT ACG Radical AirFlow NXT – Uomo - Bianco/Antracite

Materiali riciclati

ACG Radical AirFlow NXT

Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT – Uomo

149,99 €
Seleziona la taglia/misuraGuida alle taglie e alle misure
Questo articolo è escluso dalle promozioni e dagli sconti sul sito.
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Radical AirFlow è un tessuto estremamente ambizioso, concepito per potenziare la ventilazione. Realizzata per sfruttare al massimo l'innovazione di Radical AirFlow, questa maglia da gara a manica lunga permette a una maggiore quantità di aria di raggiungere direttamente la tua pelle quando aumenti il passo. Indossato e testato da trail runner d'élite del team ACG, Radical AirFlow ha prodotto risultati eccellenti. Ora tocca a te provarne il brivido.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Antracite
  • Stile: IQ5848-100

ACG Radical AirFlow NXT

149,99 €

INNOVAZIONE RIVOLUZIONARIA PER ATLETI IN MOVIMENTO.

Radical AirFlow è un tessuto estremamente ambizioso, concepito per potenziare la ventilazione. Realizzata per sfruttare al massimo l'innovazione di Radical AirFlow, questa maglia da gara a manica lunga permette a una maggiore quantità di aria di raggiungere direttamente la tua pelle quando aumenti il passo. Indossato e testato da trail runner d'élite del team ACG, Radical AirFlow ha prodotto risultati eccellenti. Ora tocca a te provarne il brivido.

Radicale nell'innovazione

Radical AirFlow presenta una struttura a trama larga estremamente traspirante, che contribuisce a convogliare una maggiore quantità di aria direttamente sulla pelle per una rapida evaporazione del sudore durante il movimento. Le vie di passaggio dell'aria sono studiate per accelerarne il flusso e contribuire a potenziare i meccanismi di raffreddamento naturali del corpo.

Radicale nella struttura

Incredibilmente versatile e concepito per ottimizzare libertà di movimento e raffreddamento, il morbido tessuto in maglia a trama larga presente su tutto il capo è dotato di vie di passaggio dell'aria appositamente studiate nelle zone soggette a forte surriscaldamento e sfregamento, che contribuiscono a mantenere la pelle fresca e a offrire comfort chilometro dopo chilometro.

Radicale nei test

Si è trattato di una delle più grandi iniziative di test sul campo nella storia di Nike Running: i membri dell'All Conditions Racing Department hanno testato il prototipo per tutta la stagione 2025 del trail running professionistico. I designer Nike hanno monitorato il feedback dei test in gara e in laboratorio per perfezionare il capo. Caleb Olson, trail runner d'élite e atleta dell'ACRD, ha indossato il suo prototipo durante il percorso che lo ha portato a vincere un'estenuante corsa di resistenza di 100 miglia nel 2025, registrando il secondo tempo più veloce nella storia della gara.

Altri vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • La maglia ultratraspirante a trama larga è morbida e liscia sul corpo.
  • Il bordo elastico con risvolto aiuta a mantenere il capo in posizione durante il movimento.

Dettagli prodotto

  • Branding ACG sul petto
  • Branding All Conditions Racing Department (ACRD) sulla schiena
  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bianco/Antracite
  • Stile: IQ5848-100

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (8)

4.5 stelle

  • Atmungsaktiv & bequem, Sonnenschutz nicht vergessen

    MichaelL144938738

    Gleich vorweg: man muss das Shirt nicht vor einem Lauf nass machen. Das Material trocknet sogar relativ schnell, bei einem Longrun um die 25km hätte ich sicher 2-3x nachwässern müssen, da gönne ich mir lieber selber das Wasser. Klar wenn es nass ist, ist der Effekt stärker, aber man steigert den Effekt eigentlich besser, wenn man zB auf Laufwesten/rucksäcke verzichten kann. Klar gerade bei längeren Läufen ist das nicht immer möglich, Gürtel hin oder her, aber auch mit einer angelegten Laufweste spürt man den Effekt gerade an den Armen. Was man aber nicht übersehen sollte: Das Shirt ist wirklich großzügig, also lieber eine Größe runter als rauf (oder die übliche Größe), immer Sonnenschutz auftragen und wenn ihr diesen aufgetragen habt: es kann sein, dass zusammen mit dem Schweiß und der Sonnenmilch das Shirt etwas scheuern kann, erst recht wenn ein Laufrucksack/weste das Shirt noch fester drückt. Im Zweifelsfall also einen Schutz für empfindliche/scheueranfälligen Körperstellen einplanen.

  • Radical for sure!

    Lee217832777

    High quality stitching and materials.. similar to grandma’s table side doilies, It performs well you can literally feel air flowing! Unfortunately, I ordered the wrong size so I didn’t get to test it out ☹️

  • Ridiculous

    Michael237713564

    Weird, ugly concept that doesn’t do me any good; I’m better off with a cutoff T or shirtless. The price is crazy work/terrible value since it doesn’t improve anything for me…only makes me self-conscious & an easy target for jokes.

Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT ACG Radical AirFlow NXT – Uomo

ACG Radical AirFlow NXT

149,99 €

Ulteriori informazioni

    Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.

Un microclima di freschezza sempre con te, anche per i trail più torridi.

Per

Gara di trail running

Per

Una freschezza costante

Ventilazione per

Una circolazione dell'aria accelerata

Caratteristiche ad alte prestazioni

  • Freschezza assoluta

    I punti di ventilazione traforati che accelerano il flusso d'aria verso la pelle offrono una sensazione di freschezza continua durante la corsa.

  • Testata dagli atleti

    Dalle camere climatiche del Nike Sports Research Lab, direttamente ai gradini più alti del podio. 50 atleti e atlete d'élite, 1.000 ore di test estremi. Studiata per essere pronta a tutto.

  • Fit da gara

    Traspirabilità mirata nella piega del gomito e sotto il giromanica. Lunghezza ridotta per facilitare l'accesso alla cintura. Lunghezza della manica ottimizzata per non coprire l'orologio.

Dentro il design

Caleb Olson

"Abbiamo testato Radical AirFlow in moltissime condizioni diverse, dal caldo al freddo, in ambienti umidi e secchi, e l'abbiamo messa a punto esattamente come pensavo fosse meglio per il giorno della gara."

Caleb Olson

Atleta ACG, vincitore della Western States 100 2025

Completa il look

Item 3 of 5