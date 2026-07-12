Maglia da trail running a manica lunga Dri-FIT ACG Radical AirFlow NXT – Donna

Truly Cool
AnnaM667161091
I love this thing. Kept me cool out in the London heat! Like having a mini breeze following you around.
Materiali riciclati
Radical AirFlow è un tessuto estremamente ambizioso, concepito per potenziare la ventilazione. Realizzata per sfruttare al massimo l'innovazione di Radical AirFlow, questa maglia da gara a manica lunga è pensata per consentire a una maggiore quantità di aria di raggiungere direttamente la tua pelle quando aumenti il passo. Indossato e testato da trail runner d'élite del team ACG, Radical AirFlow ha prodotto risultati eccellenti. Ora tocca a te provarne il brivido.
ACG Radical AirFlow NXT
INNOVAZIONE RIVOLUZIONARIA PER LE ATLETE IN MOVIMENTO.
Radical AirFlow è un tessuto estremamente ambizioso, concepito per potenziare la ventilazione. Realizzata per sfruttare al massimo l'innovazione di Radical AirFlow, questa maglia da gara a manica lunga è pensata per consentire a una maggiore quantità di aria di raggiungere direttamente la tua pelle quando aumenti il passo. Indossato e testato da trail runner d'élite del team ACG, Radical AirFlow ha prodotto risultati eccellenti. Ora tocca a te provarne il brivido.
Radical AirFlow presenta una struttura a trama larga estremamente traspirante, che contribuisce a convogliare una maggiore quantità di aria direttamente sulla pelle per una rapida evaporazione del sudore durante il movimento. Le vie di passaggio dell'aria sono studiate per accelerarne il flusso e contribuire a potenziare i meccanismi di raffreddamento naturali del corpo.
Estremamente versatile e concepito per offrire libertà di movimento e raffreddamento eccellenti, il morbido tessuto in maglia a trama larga presente su tutto il capo è dotato di vie di passaggio dell'aria specificamente studiate nelle zone soggette a forte surriscaldamento e sfregamento, che contribuiscono a mantenere la pelle fresca e a offrire comfort per tutta la durata della corsa.
Si è trattato di una delle più grandi iniziative di test sul campo nella storia di Nike Running: i membri dell'All Conditions Racing Department hanno testato il prototipo per tutta la stagione 2025 del trail running professionistico. I designer Nike hanno monitorato il feedback dei test in gara e in laboratorio per perfezionare il capo. Caleb Olson, trail runner d'élite e atleta dell'ACRD, ha indossato il suo prototipo durante il percorso che lo ha portato a vincere un'estenuante corsa di resistenza di 100 miglia nel 2025, registrando il secondo tempo più veloce nella storia della gara.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
Truly Cool
AnnaM667161091
I love this thing. Kept me cool out in the London heat! Like having a mini breeze following you around.
Body fan
katrinatonton
The technology wear is real and it is very comfortable! You can definitely feel the constant airflow just walking around wearing it. Got a S (Women's). Need this in XS (also in Women's).
ACG Radical AirFlow NXT
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