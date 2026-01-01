Maglia da trail running a manica lunga con bottoni ACG Aireez – Uomo

Materiali riciclati
ACG Aireez
Maglia da trail running a manica lunga con bottoni – Uomo
Sole cocente, chilometri da macinare. Abbiamo realizzato questa maglia con protezione UV e un colletto da tirare su per ripararsi meglio. Lo spacchetto sul retro migliora la circolazione dell'aria e il taffetà leggero ed elasticizzato integra una tecnologia traspirante che mantiene la pelle fresca e offre un comfort ottimale. Cosa stai aspettando? È ora di andare a correre.
- Colore mostrato in foto: Light Crimson/Summit White
- Stile: IM5144-696
ACG Aireez
Sole cocente, chilometri da macinare. Abbiamo realizzato questa maglia con protezione UV e un colletto da tirare su per ripararsi meglio. Lo spacchetto sul retro migliora la circolazione dell'aria e il taffetà leggero ed elasticizzato integra una tecnologia traspirante che mantiene la pelle fresca e offre un comfort ottimale. Cosa stai aspettando? È ora di andare a correre.
Vantaggi
- La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
- La chiusura a pressione del taschino sul petto offre uno spazio sicuro per riporre gel o auricolari.
- Il colletto si abbottona per ridurre al minimo i movimenti durante la corsa.
Dettagli prodotto
- Asola
- Loghi Nike ACG e Nike Swoosh dal design rifrangente
- Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
- Questo prodotto offre protezione dai raggi UVA e UVB nelle aree coperte dall'indumento. Per proteggere le zone esposte, utilizza una buona crema solare.
- 72% nylon/28% spandex
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Light Crimson/Summit White
- Stile: IM5144-696
Taglia/misura e fit
- Altezza: 183 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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ACG Aireez
Ulteriori informazioni
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Una camicia da running leggera e con protezione UV, pensata per offrirti riparo dal sole durante la corsa.
Per
Trail running
Protezione
UV
Materiale