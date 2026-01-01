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Maglia da trail running a manica lunga con bottoni ACG Aireez – Uomo - Light Crimson/Summit White

Materiali riciclati

ACG Aireez

Maglia da trail running a manica lunga con bottoni – Uomo

109,99 €
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Sole cocente, chilometri da macinare. Abbiamo realizzato questa maglia con protezione UV e un colletto da tirare su per ripararsi meglio. Lo spacchetto sul retro migliora la circolazione dell'aria e il taffetà leggero ed elasticizzato integra una tecnologia traspirante che mantiene la pelle fresca e offre un comfort ottimale. Cosa stai aspettando? È ora di andare a correre.


  • Colore mostrato in foto: Light Crimson/Summit White
  • Stile: IM5144-696

ACG Aireez

109,99 €

Sole cocente, chilometri da macinare. Abbiamo realizzato questa maglia con protezione UV e un colletto da tirare su per ripararsi meglio. Lo spacchetto sul retro migliora la circolazione dell'aria e il taffetà leggero ed elasticizzato integra una tecnologia traspirante che mantiene la pelle fresca e offre un comfort ottimale. Cosa stai aspettando? È ora di andare a correre.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • La chiusura a pressione del taschino sul petto offre uno spazio sicuro per riporre gel o auricolari.
  • Il colletto si abbottona per ridurre al minimo i movimenti durante la corsa.

Dettagli prodotto

  • Asola
  • Loghi Nike ACG e Nike Swoosh dal design rifrangente
  • Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
  • Questo prodotto offre protezione dai raggi UVA e UVB nelle aree coperte dall'indumento. Per proteggere le zone esposte, utilizza una buona crema solare.
  • 72% nylon/28% spandex
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Light Crimson/Summit White
  • Stile: IM5144-696

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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    Maglia da trail running a manica lunga con bottoni ACG Aireez – Uomo

    ACG Aireez

    109,99 €

    Ulteriori informazioni

      Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.

    Una camicia da running leggera e con protezione UV, pensata per offrirti riparo dal sole durante la corsa.

    Per

    Trail running

    Protezione

    UV

    Materiale

    Traspirante

    Caratteristiche ad alte prestazioni

    • Protezione UV estrema

      Esce il sole, entra in azione la protezione UPF 40.

    • Traspirabilità estrema

      Il tessuto Dri-FIT traspirante offre comfort nelle giornate più calde.

    • Minimalismo estremo

      Design essenziale pensato per offrirti libertà di movimento sui trail.

    Completa il look