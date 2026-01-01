Maglia da trail running a manica lunga con bottoni ACG Aireez – Uomo

Sole cocente, chilometri da macinare. Abbiamo realizzato questa maglia con protezione UV e un colletto da tirare su per ripararsi meglio. Lo spacchetto sul retro migliora la circolazione dell'aria e il taffetà leggero ed elasticizzato integra una tecnologia traspirante che mantiene la pelle fresca e offre un comfort ottimale. Cosa stai aspettando? È ora di andare a correre.

Colore mostrato in foto: Light Crimson/Summit White

Stile: IM5144-696