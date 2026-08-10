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Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT Nike ACG – Donna - Safety Orange

Materiali riciclati

Nike ACG

Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT – Donna

54,99 €
Safety Orange
Nero/Summit White
Phantom/Summit White
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.

Questa t-shirt è semplice ma progettata per le tue esigenze durante il trail running. La tecnologia traspirante mantiene la pelle asciutta per tutta la corsa e i morbidi tasselli sotto le ascelle riducono al minimo le irritazioni.


  • Colore mostrato in foto: Safety Orange
  • Stile: IO9650-819

Nike ACG

54,99 €

Questa t-shirt è semplice ma progettata per le tue esigenze durante il trail running. La tecnologia traspirante mantiene la pelle asciutta per tutta la corsa e i morbidi tasselli sotto le ascelle riducono al minimo le irritazioni.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • I morbidi tasselli nel giromanica riducono le irritazioni.

Dettagli prodotto

  • 85% poliestere/15% cotone
  • Loghi ACG e Swoosh dal design rifrangente
  • Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Safety Orange
  • Stile: IO9650-819

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (1)

1 stella

  • Not good

    Tdudhia

    Not sure how it is for all conditions, it is thick, not sweat proof

Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT Nike ACG – Donna

Nike ACG

54,99 €

Ulteriori informazioni

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