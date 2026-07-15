Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT ACG Radical AirFlow – Uomo

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Radical AirFlow è un tessuto estremamente ambizioso, concepito per potenziare la ventilazione. Realizzata per sfruttare al massimo l'innovazione di Radical AirFlow, questa maglia da gara a manica corta favorisce una maggiore circolazione dell'aria per mantenere la pelle fresca quando aumenti il passo. Indossato e testato da trail runner d'élite del team ACG, Radical AirFlow ha prodotto risultati eccellenti. Ora tocca a te provarne il brivido.