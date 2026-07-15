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Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT ACG Radical AirFlow – Uomo - Bianco/Antracite

Materiali riciclati

ACG Radical AirFlow

Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT – Uomo

119,99 €

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Radical AirFlow è un tessuto estremamente ambizioso, concepito per potenziare la ventilazione. Realizzata per sfruttare al massimo l'innovazione di Radical AirFlow, questa maglia da gara a manica corta favorisce una maggiore circolazione dell'aria per mantenere la pelle fresca quando aumenti il passo. Indossato e testato da trail runner d'élite del team ACG, Radical AirFlow ha prodotto risultati eccellenti. Ora tocca a te provarne il brivido.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Antracite
  • Stile: IV5366-100

ACG Radical AirFlow

119,99 €

INNOVAZIONE RIVOLUZIONARIA PER ATLETI IN MOVIMENTO.

Radical AirFlow è un tessuto estremamente ambizioso, concepito per potenziare la ventilazione. Realizzata per sfruttare al massimo l'innovazione di Radical AirFlow, questa maglia da gara a manica corta favorisce una maggiore circolazione dell'aria per mantenere la pelle fresca quando aumenti il passo. Indossato e testato da trail runner d'élite del team ACG, Radical AirFlow ha prodotto risultati eccellenti. Ora tocca a te provarne il brivido.

Radicale nell'innovazione

Radical AirFlow presenta una struttura a trama larga estremamente traspirante, che contribuisce a convogliare una maggiore quantità di aria direttamente sulla pelle per una rapida evaporazione del sudore durante il movimento.

Radicale nella struttura

Il morbido tessuto in maglia a trama larga all-over è liscio sulla pelle. Il bordo elastico con risvolto offre un comfort e una resistenza affidabili.

Radicale nel comfort

La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Altri vantaggi

  • La maglia ultratraspirante a trama larga è morbida e liscia sul corpo.
  • Il design è ampio su spalle, maniche e corpo per una maggiore libertà di movimento.

Dettagli prodotto

  • Branding ACG sul petto
  • Targhetta in tessuto sull'orlo sinistro
  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bianco/Antracite
  • Stile: IV5366-100

Taglia/misura e fit

Recensioni (2)

5 stelle

  • Best New Summer Shirt

    Teechw439585460

    Great, breathable shirt. Awesome in the gym and honestly casual wear. I’ve gotten a few compliments/interesting looks while wearing it

  • TTS

    AIRCHOW

    Fits just at/above waist. Your belly button will peek while stretching. Otherwise the holes do their job to keep you cool. Will still feel hot unlike running shirtless but the cooler than without the airflow (obviously).

Maglia da trail running a manica corta Dri-FIT ACG Radical AirFlow – Uomo

ACG Radical AirFlow

119,99 €

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Un microclima di freschezza sempre con te, anche per i trail più torridi.

Per

Gara di trail running

Per

Una freschezza costante

Ventilazione per

Una circolazione dell'aria accelerata

Caratteristiche ad alte prestazioni

  • Freschezza assoluta

    I punti di ventilazione traforati che accelerano il flusso d'aria verso la pelle offrono una sensazione di freschezza continua durante la corsa.

  • Fit da gara

    Lunghezza ridotta per facilitare l'accesso alla cintura. Il bordo elastico con risvolto offre comfort e resistenza affidabili.

  • Testata dagli atleti

    Dalle camere climatiche del Nike Sports Research Lab, direttamente ai gradini più alti del podio. 50 atleti e atlete d'élite, 1.000 ore di test estremi. Studiata per essere pronta a tutto.

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