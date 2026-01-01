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Maglia da running a manica corta Dri-FIT ADV Nike AeroSwift – Uomo - Barely Green/Lapis

Materiali riciclati

Nike AeroSwift

Maglia da running a manica corta Dri-FIT ADV – Uomo

84,99 €
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.

Pensata per la velocità, la collezione AeroSwift include i nostri articoli da gara migliori. Questo capo in tessuto tecnico in maglia, dal design leggero ed estremamente traspirante, mantiene la tua pelle fresca fino al traguardo.


  • Colore mostrato in foto: Barely Green/Lapis
  • Stile: IH5045-394

Nike AeroSwift

84,99 €

Pensata per la velocità, la collezione AeroSwift include i nostri articoli da gara migliori. Questo capo in tessuto tecnico in maglia, dal design leggero ed estremamente traspirante, mantiene la tua pelle fresca fino al traguardo.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT ADV unisce tessuto traspirante e caratteristiche tecniche avanzate per mantenere la pelle asciutta e offrire il massimo comfort.
  • Il tessuto tecnico in maglia è leggero e traspirante.
  • Le cuciture termosaldate sulle spalle riducono l'ingombro e rendono il capo più leggero.
  • I loghi Swoosh hanno una finitura dal design non rifrangente, che non cattura i flash delle fotocamere durante la gara.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Barely Green/Lapis
  • Stile: IH5045-394

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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    Maglia da running a manica corta Dri-FIT ADV Nike AeroSwift – Uomo

    Nike AeroSwift

    84,99 €

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