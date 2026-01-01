Maglia da running a manica corta Dri-FIT ADV Nike AeroSwift – Uomo

Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Maglia da running a manica corta Dri-FIT ADV – Uomo
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.
Pensata per la velocità, la collezione AeroSwift include i nostri articoli da gara migliori. Questo capo in tessuto tecnico in maglia, dal design leggero ed estremamente traspirante, mantiene la tua pelle fresca fino al traguardo.
- Colore mostrato in foto: Barely Green/Lapis
- Stile: IH5045-394
Nike AeroSwift
Pensata per la velocità, la collezione AeroSwift include i nostri articoli da gara migliori. Questo capo in tessuto tecnico in maglia, dal design leggero ed estremamente traspirante, mantiene la tua pelle fresca fino al traguardo.
Vantaggi
- La tecnologia Nike Dri-FIT ADV unisce tessuto traspirante e caratteristiche tecniche avanzate per mantenere la pelle asciutta e offrire il massimo comfort.
- Il tessuto tecnico in maglia è leggero e traspirante.
- Le cuciture termosaldate sulle spalle riducono l'ingombro e rendono il capo più leggero.
- I loghi Swoosh hanno una finitura dal design non rifrangente, che non cattura i flash delle fotocamere durante la gara.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Barely Green/Lapis
- Stile: IH5045-394
Taglia/misura e fit
- Altezza: 192 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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Ulteriori informazioni
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