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Maglia da portiere collezione Nike x LEGO® – Ragazzo/a - Nero

Materiali riciclati

Collezione Nike x LEGO®

Maglia da portiere – Ragazzo/a

49,99 €
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.

I mattoncini LEGO® fotorealistici compongono le strisce di questa maglia da portiere, così puoi farti "muro" in area di rigore. Se osservi il motivo da vicino, noterai i singoli pezzi.


  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: IO3128-010

Collezione Nike x LEGO®

49,99 €

I mattoncini LEGO® fotorealistici compongono le strisce di questa maglia da portiere, così puoi farti "muro" in area di rigore. Se osservi il motivo da vicino, noterai i singoli pezzi.

Vantaggi

  • Il materiale a maglia leggero è traspirante e presenta una lucentezza in stile retrò.
  • Le costine su polsini e colletto conferiscono a questa maglia da portiere un look ufficiale.
  • I dettagli accattivanti includono uno stemma olografico a forma di scudo e un logo Swoosh Brick cromato.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: IO3128-010

Taglia/misura e fit

    • Altezza del modello: 127 cm; taglia indossata: M
    • Altezza della modella: 147 cm; taglia indossata: M
    • Standard fit: casual e tradizionale
  • Guida alle taglie e alle misure

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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