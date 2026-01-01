Maglia da portiere collezione Nike x LEGO® – Ragazzo/a

Materiali riciclati
Collezione Nike x LEGO®
Maglia da portiere – Ragazzo/a
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.
I mattoncini LEGO® fotorealistici compongono le strisce di questa maglia da portiere, così puoi farti "muro" in area di rigore. Se osservi il motivo da vicino, noterai i singoli pezzi.
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: IO3128-010
Collezione Nike x LEGO®
I mattoncini LEGO® fotorealistici compongono le strisce di questa maglia da portiere, così puoi farti "muro" in area di rigore. Se osservi il motivo da vicino, noterai i singoli pezzi.
Vantaggi
- Il materiale a maglia leggero è traspirante e presenta una lucentezza in stile retrò.
- Le costine su polsini e colletto conferiscono a questa maglia da portiere un look ufficiale.
- I dettagli accattivanti includono uno stemma olografico a forma di scudo e un logo Swoosh Brick cromato.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: IO3128-010
Taglia/misura e fit
- Altezza del modello: 127 cm; taglia indossata: M
- Altezza della modella: 147 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Collezione Nike x LEGO® prima di tutti.
Collezione Nike x LEGO®
Ulteriori informazioni
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.
Collezione Nike Football x LEGO®
Scatena il divertimento con una gamma completa di stampe grintose ispirate ai mattoncini LEGO.
Play Wild
Modelli classici reinventati, mattoncino dopo mattoncino.
LEGO, il logo LEGO, Minifigure e le configurazioni Brick and Knob sono marchi commerciali e/o copyright di The LEGO Group. ©2026 The LEGO Group. Tutti i diritti riservati.