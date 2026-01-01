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Maglia da hiking con zip a metà lunghezza Therma-FIT ACG Wolf Grid – Uomo - Nero/Summit White

Materiali riciclati

ACG Wolf Grid

Maglia da hiking con zip a metà lunghezza Therma-FIT – Uomo

89,99 €
Nero/Summit White
Desert Pink/Light Crimson/Summit White
Light Orewood Brown/Cream II/Light Crimson/Summit White
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Quando la temperatura scende e i tuoi capi da hiking sono ormai fradici, devi fare una scelta difficile: andare avanti o tornare indietro. La maglia ACG Wolf Grid è progettata per farti scegliere di proseguire senza esitazioni. Il fleece traspirante con griglia sul rovescio si adatta a tutte le condizioni, anche le più imprevedibili. Allontana il sudore e trattiene il calore corporeo per tenerti più al caldo con meno strati, così pensi solo a immergerti nell'avventura.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Summit White
  • Stile: IM4233-010

ACG Wolf Grid

89,99 €

Quando la temperatura scende e i tuoi capi da hiking sono ormai fradici, devi fare una scelta difficile: andare avanti o tornare indietro. La maglia ACG Wolf Grid è progettata per farti scegliere di proseguire senza esitazioni. Il fleece traspirante con griglia sul rovescio si adatta a tutte le condizioni, anche le più imprevedibili. Allontana il sudore e trattiene il calore corporeo per tenerti più al caldo con meno strati, così pensi solo a immergerti nell'avventura.

Dettagli prodotto

  • Occhielli per il pollice
  • Taschino con zip verticale sul petto
  • Logo ACG ricamato a sinistra sul petto
  • 95% poliestere/5% spandex
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Summit White
  • Stile: IM4233-010

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Spedizione e resi

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    Maglia da hiking con zip a metà lunghezza Therma-FIT ACG Wolf Grid – Uomo

    ACG Wolf Grid

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