Maglia da hiking a manica lunga con zip a 1/4 Dri-FIT ACG Wildsee – Uomo

Materiali riciclati
ACG Wildsee
Maglia da hiking a manica lunga con zip a 1/4 Dri-FIT – Uomo
C'è il sole? Offre resistenza ai raggi UV. Stai sudando? Integra una tecnologia traspirante. Da sola o in un outfit a strati, questa maglia ACG con zip a 1/4 ha un tessuto morbido ed elasticizzato che dona una grande sensazione di comfort.
- Colore mostrato in foto: Nero/Summit White
- Stile: IM4223-010
ACG Wildsee
C'è il sole? Offre resistenza ai raggi UV. Stai sudando? Integra una tecnologia traspirante. Da sola o in un outfit a strati, questa maglia ACG con zip a 1/4 ha un tessuto morbido ed elasticizzato che dona una grande sensazione di comfort.
Traspirabilità high-tech
La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
Adattabile e facile da abbinare
L'abbigliamento ACG è concepito come un sistema a più strati facile da adattare al clima e al livello di attività. Indossa questo strato base avvolgente da solo o con un capo midlayer ed esterno quando le condizioni lo richiedono.
Dettagli ricchi di personalità
I fori per i pollici estendono la copertura e aiutano a mantenere le maniche in posizione mentre ti muovi. Gli inserti in mesh fresco nel giromanica sono traspiranti per il massimo comfort sul trail.
Vantaggi
Il design con zip a 1/4 consente di personalizzare copertura e circolazione dell'aria.
Dettagli prodotto
- Questo prodotto offre protezione dai raggi UVA e UVB nelle aree coperte dall'indumento. Per proteggere le zone esposte, utilizza una buona crema solare.
- Corpo: 88% poliestere/12% spandex. Mesh: 74% poliestere/18% lyocell/8% spandex.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Summit White
- Stile: IM4223-010
Taglia/misura e fit
- Altezza: 178 cm; taglia indossata: M
- Slim fit: elegante e su misura
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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