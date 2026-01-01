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Maglia da hiking a manica lunga con zip a 1/4 Dri-FIT ACG Wildsee – Uomo - Nero/Summit White

Materiali riciclati

ACG Wildsee

Maglia da hiking a manica lunga con zip a 1/4 Dri-FIT – Uomo

69,99 €
Nero/Summit White
Light Crimson/Summit White
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C'è il sole? Offre resistenza ai raggi UV. Stai sudando? Integra una tecnologia traspirante. Da sola o in un outfit a strati, questa maglia ACG con zip a 1/4 ha un tessuto morbido ed elasticizzato che dona una grande sensazione di comfort.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Summit White
  • Stile: IM4223-010

ACG Wildsee

69,99 €

C'è il sole? Offre resistenza ai raggi UV. Stai sudando? Integra una tecnologia traspirante. Da sola o in un outfit a strati, questa maglia ACG con zip a 1/4 ha un tessuto morbido ed elasticizzato che dona una grande sensazione di comfort.

Traspirabilità high-tech

La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Adattabile e facile da abbinare

L'abbigliamento ACG è concepito come un sistema a più strati facile da adattare al clima e al livello di attività. Indossa questo strato base avvolgente da solo o con un capo midlayer ed esterno quando le condizioni lo richiedono.

Dettagli ricchi di personalità

I fori per i pollici estendono la copertura e aiutano a mantenere le maniche in posizione mentre ti muovi. Gli inserti in mesh fresco nel giromanica sono traspiranti per il massimo comfort sul trail.

Vantaggi

Il design con zip a 1/4 consente di personalizzare copertura e circolazione dell'aria.

Dettagli prodotto

  • Questo prodotto offre protezione dai raggi UVA e UVB nelle aree coperte dall'indumento. Per proteggere le zone esposte, utilizza una buona crema solare.
  • Corpo: 88% poliestere/12% spandex. Mesh: 74% poliestere/18% lyocell/8% spandex.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Summit White
  • Stile: IM4223-010

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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