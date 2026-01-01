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Maglia da football americano Nike NFL Game C.J. Stroud Houston Texans – Uomo - Pitch Blue

C.J. Stroud Houston Texans

Maglia da football americano Nike NFL Game – Uomo

124,99 €
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Fai il tifo per una delle stelle della tua squadra del cuore con questa maglia degli Houston Texans. Traspirabilità ideale e fit loose fit offrono pelle asciutta e comfort con il look autentico della divisa ufficiale.


  • Colore mostrato in foto: Pitch Blue
  • Stile: II7377-426

C.J. Stroud Houston Texans

124,99 €

Fai il tifo per una delle stelle della tua squadra del cuore con questa maglia degli Houston Texans. Traspirabilità ideale e fit loose fit offrono pelle asciutta e comfort con il look autentico della divisa ufficiale.

Vantaggi

  • Nome, numero e simbolo della squadra sono serigrafati per resistere nel tempo senza appesantire.
  • Traspirabilità nelle zone in cui si accumula più calore, per una freschezza ottimale.

Dettagli prodotto

  • Scudo NFL in corrispondenza dello scollo a V
  • Scollo senza etichetta interna
  • Etichetta in tessuto
  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Pitch Blue
  • Stile: II7377-426

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

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    C.J. Stroud Houston Texans

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