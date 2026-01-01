Maglia da football americano Nike NFL Game C.J. Stroud Houston Texans – Uomo

C.J. Stroud Houston Texans
Maglia da football americano Nike NFL Game – Uomo
Fai il tifo per una delle stelle della tua squadra del cuore con questa maglia degli Houston Texans. Traspirabilità ideale e fit loose fit offrono pelle asciutta e comfort con il look autentico della divisa ufficiale.
- Colore mostrato in foto: Pitch Blue
- Stile: II7377-426
C.J. Stroud Houston Texans
Fai il tifo per una delle stelle della tua squadra del cuore con questa maglia degli Houston Texans. Traspirabilità ideale e fit loose fit offrono pelle asciutta e comfort con il look autentico della divisa ufficiale.
Vantaggi
- Nome, numero e simbolo della squadra sono serigrafati per resistere nel tempo senza appesantire.
- Traspirabilità nelle zone in cui si accumula più calore, per una freschezza ottimale.
Dettagli prodotto
- Scudo NFL in corrispondenza dello scollo a V
- Scollo senza etichetta interna
- Etichetta in tessuto
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Pitch Blue
- Stile: II7377-426
Taglia/misura e fit
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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