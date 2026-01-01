Materiali riciclati
Inter 2026 Match SE
Maglia da calcio ufficiale Nike ACG Dri-FIT ADV – Uomo
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.
Per la prima volta in assoluto, ACG porta l'Inter fuori dal campo e sulle Alpi. Ispirata al forte legame tra chi vive a Milano e le attività outdoor, questa maglia ufficiale ti consente di rappresentare la tua squadra a qualsiasi altitudine. Se sali molto in alto, però, indossala sotto una giacca.
- Colore mostrato in foto: Hyper Blue/Nero/Safety Orange
- Stile: IB3141-413
Inter 2026 Match SE
Per la prima volta in assoluto, ACG porta l'Inter fuori dal campo e sulle Alpi. Ispirata al forte legame tra chi vive a Milano e le attività outdoor, questa maglia ufficiale ti consente di rappresentare la tua squadra a qualsiasi altitudine. Se sali molto in alto, però, indossala sotto una giacca.
Traspirabilità avanzata
Nike Dri-FIT ADV migliora ulteriormente la nostra tecnologia che allontana il sudore, offrendo maggiore freschezza e zone di traspirabilità che mantengono la pelle asciutta per un comfort insuperabile.
Come gli atleti pro
Con la nostra collezione Match potrai sfoggiare esattamente il look indossato dagli atleti pro. Abbiamo abbinato dettagli di design autentici a una tecnologia leggera e ad asciugatura rapida che mantiene la pelle fresca per un comfort costante in campo.
Dettagli prodotto
- Design ufficiale
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Hyper Blue/Nero/Safety Orange
- Stile: IB3141-413
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
Ulteriori informazioni
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.
ACG x FC Internazionale Milano
ACG porta l'Internazionale Milano dallo stadio alle Alpi con un nuovo design ispirato alle Dolomiti. Porta i colori del club a qualsiasi altitudine, con questa maglia che unisce la città e l'outdoor.