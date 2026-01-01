Maglia da calcio replica a manica lunga Nike Dri-FIT Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium per ragazzo/a – Goalkeeper

Materiali riciclati
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium – Goalkeeper
Maglia da calcio replica a manica lunga Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Mettiti nei panni del custode della porta del tuo paese con questa maglia replica del Paris Saint-Germain. La nostra collezione Stadium replica i dettagli del design originale con una tecnologia traspirante, per un look da partita ispirato alla tua squadra del cuore.
- Colore mostrato in foto: Nero/Smoke Grey/Bianco
- Stile: HJ5267-010
Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium – Goalkeeper
Mettiti nei panni del custode della porta del tuo paese con questa maglia replica del Paris Saint-Germain. La nostra collezione Stadium replica i dettagli del design originale con una tecnologia traspirante, per un look da partita ispirato alla tua squadra del cuore.
Vantaggi
- La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
- Il design replica riprende i dettagli del modello indossato dalle star in campo.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Smoke Grey/Bianco
- Stile: HJ5267-010
Taglia/misura e fit
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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