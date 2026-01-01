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Maglia da calcio replica a manica lunga Nike Dri-FIT FC Barcelona 2025/26 Stadium da uomo – Goalkeeper - Lucky Green/Green Strike/Green Strike/Nero

Materiali riciclati

FC Barcelona 2025/26 Stadium Goalkeeper

Maglia da calcio replica a manica lunga Nike Dri-FIT – Uomo

109,99 €

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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Mettiti nei panni del custode della porta del tuo paese con questa maglia replica del FC Barcelona. La nostra collezione Stadium replica i dettagli del design originale con una tecnologia traspirante, per un look da partita ispirato alla tua squadra del cuore.


  • Colore mostrato in foto: Lucky Green/Green Strike/Green Strike/Nero
  • Stile: HQ0477-311

FC Barcelona 2025/26 Stadium Goalkeeper

109,99 €

Mettiti nei panni del custode della porta del tuo paese con questa maglia replica del FC Barcelona. La nostra collezione Stadium replica i dettagli del design originale con una tecnologia traspirante, per un look da partita ispirato alla tua squadra del cuore.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • Il design replica riprende i dettagli del modello indossato dalle star in campo.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Lucky Green/Green Strike/Green Strike/Nero
  • Stile: HQ0477-311

Taglia/misura e fit

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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    Maglia da calcio replica a manica lunga Nike Dri-FIT FC Barcelona 2025/26 Stadium da uomo – Goalkeeper

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