Maglia da calcio replica a manica corta Nike Dri-FIT Olanda 2026 Stadium da uomo – Goalkeeper

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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Chi difende i pali ha diritto al suo momento di gloria. Questo, quindi, può essere considerato un meritato omaggio. Una collezione che premia chi ha il coraggio di mettersi tra i pali e parare. Vestiti come il portiere della tua nazionale con questa maglia replica dell'Olanda.