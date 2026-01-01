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Maglia da calcio replica a manica corta Nike Dri-FIT Inghilterra 2026 Stadium da uomo – Goalkeeper - Astronomy Blue/Nero/Bianco

Materiali riciclati

Inghilterra 2026 Stadium – Goalkeeper

Maglia da calcio replica a manica corta Nike Dri-FIT – Uomo

109,99 €
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Chi difende i pali ha diritto al suo momento di gloria. Questo, quindi, può essere considerato un meritato omaggio. Una collezione che premia chi ha il coraggio di mettersi tra i pali e parare. Vestiti come il portiere della tua nazionale con questa maglia replica dell'Inghilterra.


  • Colore mostrato in foto: Astronomy Blue/Nero/Bianco
  • Stile: IB5295-489

Inghilterra 2026 Stadium – Goalkeeper

109,99 €

Chi difende i pali ha diritto al suo momento di gloria. Questo, quindi, può essere considerato un meritato omaggio. Una collezione che premia chi ha il coraggio di mettersi tra i pali e parare. Vestiti come il portiere della tua nazionale con questa maglia replica dell'Inghilterra.

Pelle asciutta

La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Ispirata ai professionisti

La nostra collezione Stadium replica i dettagli del design originale con una tecnologia traspirante, per un look da partita ispirato alla tua squadra del cuore.

Dettagli prodotto

  • Design replica
  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Astronomy Blue/Nero/Bianco
  • Stile: IB5295-489

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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    Maglia da calcio replica a manica corta Nike Dri-FIT Inghilterra 2026 Stadium da uomo – Goalkeeper

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