Materiali riciclati
Francia 2026 Stadium – Goalkeeper
Maglia da calcio replica a manica corta Nike Dri-FIT – Uomo
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Chi difende i pali ha diritto al suo momento di gloria. Questo, quindi, può essere considerato un meritato omaggio. Una collezione che premia chi ha il coraggio di mettersi tra i pali e parare. Vestiti come il portiere della tua nazionale con questa maglia replica della Francia.
- Colore mostrato in foto: Nero/Medium Ash/Monarch/Igloo
- Stile: IB5304-010
Francia 2026 Stadium – Goalkeeper
Chi difende i pali ha diritto al suo momento di gloria. Questo, quindi, può essere considerato un meritato omaggio. Una collezione che premia chi ha il coraggio di mettersi tra i pali e parare. Vestiti come il portiere della tua nazionale con questa maglia replica della Francia.
Pelle asciutta
La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
Ispirata ai professionisti
La nostra collezione Stadium replica i dettagli del design originale con una tecnologia traspirante, per un look da partita ispirato alla tua squadra del cuore.
Dettagli prodotto
- Design replica
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Medium Ash/Monarch/Igloo
- Stile: IB5304-010
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
Ulteriori informazioni
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Se si tratta di un prodotto personalizzato, l'ordine può essere annullato solo entro 15 minuti e non può essere restituito, a meno che l'articolo non sia difettoso.