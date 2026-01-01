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Maglia da calcio prepartita a manica corta Nike Dri-FIT Croazia 2026 Pre-Match – Ragazzo/a - Chlorine Blue/Hyper Royal/Bianco

Materiali riciclati

Croazia 2026 Pre-Match

Maglia da calcio prepartita a manica corta Nike Dri-FIT – Ragazzo/a

64,99 €
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Dopo aver padroneggiato le basi, alza il livello. Il fit aderente ed essenziale e la tecnologia traspirante consentono di mantenere la pelle asciutta quando il gioco entra nel vivo.


  • Colore mostrato in foto: Chlorine Blue/Hyper Royal/Bianco
  • Stile: IO8705-447

Croazia 2026 Pre-Match

64,99 €

Dopo aver padroneggiato le basi, alza il livello. Il fit aderente ed essenziale e la tecnologia traspirante consentono di mantenere la pelle asciutta quando il gioco entra nel vivo.

Vantaggi

La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Colore mostrato in foto: Chlorine Blue/Hyper Royal/Bianco
  • Stile: IO8705-447

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

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