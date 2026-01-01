Maglia da calcio prepartita a manica corta Nike Dri-FIT Croazia 2026 Pre-Match – Ragazzo/a

Materiali riciclati
Croazia 2026 Pre-Match
Maglia da calcio prepartita a manica corta Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Dopo aver padroneggiato le basi, alza il livello. Il fit aderente ed essenziale e la tecnologia traspirante consentono di mantenere la pelle asciutta quando il gioco entra nel vivo.
- Colore mostrato in foto: Chlorine Blue/Hyper Royal/Bianco
- Stile: IO8705-447
Croazia 2026 Pre-Match
Dopo aver padroneggiato le basi, alza il livello. Il fit aderente ed essenziale e la tecnologia traspirante consentono di mantenere la pelle asciutta quando il gioco entra nel vivo.
Vantaggi
La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Colore mostrato in foto: Chlorine Blue/Hyper Royal/Bianco
- Stile: IO8705-447
Taglia/misura e fit
- Altezza: 147 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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