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Maglia da calcio per allenamento Nike Dri-FIT Brasile Strike – Uomo - Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold

Materiali riciclati

Brasile Strike

Maglia da calcio per allenamento Nike Dri-FIT – Uomo

74,99 €
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.

Con dettagli di design studiati appositamente per gli astri nascenti del calcio, il fit aderente ed essenziale elimina ogni ostacolo tra te e il pallone. La tecnologia traspirante aiuta a mantenere la pelle fresca e la massima concentrazione mentre affini la tua tecnica.


  • Colore mostrato in foto: Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold
  • Stile: IB4988-435

Brasile Strike

74,99 €

Con dettagli di design studiati appositamente per gli astri nascenti del calcio, il fit aderente ed essenziale elimina ogni ostacolo tra te e il pallone. La tecnologia traspirante aiuta a mantenere la pelle fresca e la massima concentrazione mentre affini la tua tecnica.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • Gli occhielli per il pollice aumentano la copertura e tengono a posto le maniche mentre ti muovi.

Dettagli prodotto

  • Corpo: 91% poliestere/9% spandex. Inserti: 100% poliestere.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Light Photo Blue/Light Menta/Midwest Gold
  • Stile: IB4988-435

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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