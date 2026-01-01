Maglia da calcio per allenamento Nike Dri-FIT Atlético de Madrid Strike – Uomo

Guida alle taglie e alle misure

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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.

Caratterizzata da dettagli di design studiati appositamente per gli astri nascenti del calcio, questa maglia ha un fit aderente ed essenziale per eliminare ogni ostacolo tra te e il pallone. La tecnologia traspirante aiuta a mantenere la pelle fresca e la massima concentrazione mentre affini la tua tecnica.