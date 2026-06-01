Maglia da calcio per allenamento Dri-FIT Nike Academy – Uomo

Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
BrianM628383331
Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Pensata per gli allenamenti di calcio, questa maglia leggera è dotata di inserti laterali in mesh per una maggiore circolazione dell'aria e offrirti una sensazione di freschezza e traspirabilità. Il tessuto traspirante Dri-FIT, il taglio slim fit e il design con zip a 1/4 si uniscono per eliminare le distrazioni mentre dai il massimo in ogni esercizio e mischia.
Nike Academy
Pensata per gli allenamenti di calcio, questa maglia leggera è dotata di inserti laterali in mesh per una maggiore circolazione dell'aria e offrirti una sensazione di freschezza e traspirabilità. Il tessuto traspirante Dri-FIT, il taglio slim fit e il design con zip a 1/4 si uniscono per eliminare le distrazioni mentre dai il massimo in ogni esercizio e mischia.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4.6 stelle
Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
BrianM628383331
Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
Great fit
Nickname
[This review was collected as part of a promotion.] This fits me very well sleeves not baggy and it stays cool.
Articolo ricevuto gratuitamente o recensito nell'ambito della partecipazione a un sorteggio o concorso a premi o in cambio di uno sconto.
#productsprovidedbynike
Long sleeves
Alicena07
The sleeves are much longer than previous versions bought a whole bunch of colorways and just doesn’t hit the same as the 23 models.
Nike Academy
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Capi perfetti per creare il tuo look esclusivo.