Maglia da calcio per allenamento Dri-FIT Nike Academy – Uomo

Pensata per gli allenamenti di calcio, questa maglia leggera è dotata di inserti laterali in mesh per una maggiore circolazione dell'aria e offrirti una sensazione di freschezza e traspirabilità. Il tessuto traspirante Dri-FIT, il taglio slim fit e il design con zip a 1/4 si uniscono per eliminare le distrazioni mentre dai il massimo in ogni esercizio e mischia.

Colore mostrato in foto: Midnight Navy/Midnight Navy/Bianco

Stile: HJ3783-410