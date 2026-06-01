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Valutazione alta
Maglia da calcio per allenamento Dri-FIT Nike Academy – Uomo - Midnight Navy/Midnight Navy/Bianco

Materiali riciclati

Nike Academy

Maglia da calcio per allenamento Dri-FIT – Uomo

44,99 €
Midnight Navy/Midnight Navy/Bianco
Nero/Nero/Bianco
Blue Void/Nero/Bianco/Pinksicle
Cool Grey/Nero/Volt
Diffused Blue/Psychic Blue/Bianco
Antracite/Nero/Illusion Green/Illusion Green
Nero/Bianco/Bright Crimson/Bright Crimson
Seleziona la taglia/misuraGuida alle taglie e alle misure
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Pensata per gli allenamenti di calcio, questa maglia leggera è dotata di inserti laterali in mesh per una maggiore circolazione dell'aria e offrirti una sensazione di freschezza e traspirabilità. Il tessuto traspirante Dri-FIT, il taglio slim fit e il design con zip a 1/4 si uniscono per eliminare le distrazioni mentre dai il massimo in ogni esercizio e mischia.


  • Colore mostrato in foto: Midnight Navy/Midnight Navy/Bianco
  • Stile: HJ3783-410

Nike Academy

44,99 €

Pensata per gli allenamenti di calcio, questa maglia leggera è dotata di inserti laterali in mesh per una maggiore circolazione dell'aria e offrirti una sensazione di freschezza e traspirabilità. Il tessuto traspirante Dri-FIT, il taglio slim fit e il design con zip a 1/4 si uniscono per eliminare le distrazioni mentre dai il massimo in ogni esercizio e mischia.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore così da favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • Il morbido tessuto in maglia è leggero e traspirante.
  • Gli inserti laterali in mesh offrono una maggiore traspirabilità.
  • Gli occhielli per il pollice aumentano la copertura e tengono a posto le maniche mentre ti muovi.

Dettagli prodotto

  • Design con zip a 1/4
  • Logo Swoosh ricamato
  • Corpo: 100% poliestere. Mesh: 100% poliestere.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Midnight Navy/Midnight Navy/Bianco
  • Stile: HJ3783-410

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (14)

4.6 stelle

  • Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.

    BrianM628383331

    Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.

  • Great fit

    Nickname

    [This review was collected as part of a promotion.] This fits me very well sleeves not baggy and it stays cool.

    Articolo ricevuto gratuitamente o recensito nell'ambito della partecipazione a un sorteggio o concorso a premi o in cambio di uno sconto.
    #productsprovidedbynike

  • Long sleeves

    Alicena07

    The sleeves are much longer than previous versions bought a whole bunch of colorways and just doesn’t hit the same as the 23 models.

Maglia da calcio per allenamento Dri-FIT Nike Academy – Uomo

Nike Academy

44,99 €

Ulteriori informazioni

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