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Maglia da calcio per allenamento Dri-FIT a manica lunga con zip a 1/4 Nike Academy – Ragazzo/a - Bianco/Bianco/Nero

Materiali riciclati

Nike Academy

Maglia da calcio per allenamento Dri-FIT a manica lunga con zip a 1/4 – Ragazzo/a

29% di sconto
Bianco/Bianco/Nero
Nero/Nero/Bianco
Midnight Navy/Midnight Navy/Bianco
Blue Void/Nero/Bianco/Pinksicle
Game Royal/Game Royal/Bianco
Smoke Grey/Bianco/Hot Punch/Hot Punch
Antracite/Nero/Illusion Green/Illusion Green
Nero/Bianco/Bright Crimson/Bright Crimson
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Passa di livello con questa maglia a manica lunga. Abbiamo unito il morbido tessuto in maglia alla nostra tecnologia traspirante Dri-FIT per offrirti pelle asciutta e comfort costante mentre perfezioni le tue abilità.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Bianco/Nero
  • Stile: HJ3721-100

Nike Academy

29% di sconto

Passa di livello con questa maglia a manica lunga. Abbiamo unito il morbido tessuto in maglia alla nostra tecnologia traspirante Dri-FIT per offrirti pelle asciutta e comfort costante mentre perfezioni le tue abilità.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore così da favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • Gli occhielli per il pollice aumentano la copertura e tengono a posto le maniche mentre ti muovi.
  • Gli inserti laterali in mesh offrono una traspirabilità superiore.
  • Il design con zip a un quarto offre una copertura extra quando la zip è chiusa e una circolazione dell'aria ideale quando viene lasciata aperta.

Dettagli prodotto

  • Corpo/mesh: 100% poliestere
  • Logo Swoosh ricamato
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bianco/Bianco/Nero
  • Stile: HJ3721-100

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (5)

4.8 stelle

  • Treningowa koszulka

    TomaszP151964765

    Materiał wysokiej jakości dobrze przylegający do ciała. Oddychający szybko schnący, trzymający ciepłotę ciała.

  • Value money!

    SarahC255145344

    Good size and excellent price,proper length and size,washes extremely well

  • Perfektes Matieral

    Stefa857209476

    Top Material und passt ausgezeichnet

Maglia da calcio per allenamento Dri-FIT a manica lunga con zip a 1/4 Nike Academy – Ragazzo/a

Nike Academy

29% di sconto

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