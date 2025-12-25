Maglia da calcio per allenamento Dri-FIT a manica lunga con zip a 1/4 Nike Academy – Ragazzo/a

Treningowa koszulka
TomaszP151964765
Materiał wysokiej jakości dobrze przylegający do ciała. Oddychający szybko schnący, trzymający ciepłotę ciała.
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Passa di livello con questa maglia a manica lunga. Abbiamo unito il morbido tessuto in maglia alla nostra tecnologia traspirante Dri-FIT per offrirti pelle asciutta e comfort costante mentre perfezioni le tue abilità.
Nike Academy
Passa di livello con questa maglia a manica lunga. Abbiamo unito il morbido tessuto in maglia alla nostra tecnologia traspirante Dri-FIT per offrirti pelle asciutta e comfort costante mentre perfezioni le tue abilità.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4.8 stelle
Treningowa koszulka
TomaszP151964765
Materiał wysokiej jakości dobrze przylegający do ciała. Oddychający szybko schnący, trzymający ciepłotę ciała.
Value money!
SarahC255145344
Good size and excellent price,proper length and size,washes extremely well
Perfektes Matieral
Stefa857209476
Top Material und passt ausgezeichnet
Nike Academy
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.