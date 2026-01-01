Maglia da calcio Nike Dri-FIT Turchia 2026 Academy Pro Drill – Ragazzo/a

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Questa maglia leggera, pensata per gli allenamenti di calcio, è dotata di inserti laterali in mesh per una maggiore circolazione dell'aria e una sensazione di freschezza e traspirabilità. Il tessuto traspirante Dri-FIT, il taglio slim fit e il design con zip a 1/4 si uniscono per eliminare le distrazioni mentre dai il massimo in ogni esercizio e partitella.