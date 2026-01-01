Maglia da calcio Nike Dri-FIT Turchia 2026 Academy Pro Drill – Ragazzo/a

Maglia Turchia 2026 Academy Pro Drill
Maglia da calcio da allenamento Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Questa maglia leggera, pensata per gli allenamenti di calcio, è dotata di inserti laterali in mesh per una maggiore circolazione dell'aria e una sensazione di freschezza e traspirabilità. Il tessuto traspirante Dri-FIT, il taglio slim fit e il design con zip a 1/4 si uniscono per eliminare le distrazioni mentre dai il massimo in ogni esercizio e partitella.
- Colore mostrato in foto: Sport Red/Nero/Bianco
- Stile: IR0472-614
Maglia Turchia 2026 Academy Pro Drill
Questa maglia leggera, pensata per gli allenamenti di calcio, è dotata di inserti laterali in mesh per una maggiore circolazione dell'aria e una sensazione di freschezza e traspirabilità. Il tessuto traspirante Dri-FIT, il taglio slim fit e il design con zip a 1/4 si uniscono per eliminare le distrazioni mentre dai il massimo in ogni esercizio e partitella.
Vantaggi
La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Colore mostrato in foto: Sport Red/Nero/Bianco
- Stile: IR0472-614
Taglia/misura e fit
- Altezza: 150 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Maglia Turchia 2026 Academy Pro Drill prima di tutti.
Maglia Turchia 2026 Academy Pro Drill
Ulteriori informazioni
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.