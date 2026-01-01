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Maglia da calcio Nike Dri-FIT Turchia 2026 Academy Pro Drill – Ragazzo/a - Sport Red/Nero/Bianco

Maglia Turchia 2026 Academy Pro Drill

Maglia da calcio da allenamento Nike Dri-FIT – Ragazzo/a

49,99 €
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Questa maglia leggera, pensata per gli allenamenti di calcio, è dotata di inserti laterali in mesh per una maggiore circolazione dell'aria e una sensazione di freschezza e traspirabilità. Il tessuto traspirante Dri-FIT, il taglio slim fit e il design con zip a 1/4 si uniscono per eliminare le distrazioni mentre dai il massimo in ogni esercizio e partitella.


  • Colore mostrato in foto: Sport Red/Nero/Bianco
  • Stile: IR0472-614

Maglia Turchia 2026 Academy Pro Drill

49,99 €

Questa maglia leggera, pensata per gli allenamenti di calcio, è dotata di inserti laterali in mesh per una maggiore circolazione dell'aria e una sensazione di freschezza e traspirabilità. Il tessuto traspirante Dri-FIT, il taglio slim fit e il design con zip a 1/4 si uniscono per eliminare le distrazioni mentre dai il massimo in ogni esercizio e partitella.

Vantaggi

La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Colore mostrato in foto: Sport Red/Nero/Bianco
  • Stile: IR0472-614

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

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