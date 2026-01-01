 
immagine 1 di 5
Maglia da calcio Nike Dri-FIT Nike Academy "Alexia Putellas" – Ragazza - Pure Platinum/Sea Coral/Nero

Materiali riciclati

Nike Academy "Alexia Putellas"

Maglia da calcio Dri-FIT – Ragazza

34,99 €
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Alexia Putellas crea spazio con tagli creativi e rapidi che guidano puntualmente la sua squadra alla vittoria. Leggera e traspirante, questa maglia Academy utilizza una tecnologia traspirante che ti consente di muoverti e giocare proprio come Alexia.


  • Colore mostrato in foto: Pure Platinum/Sea Coral/Nero
  • Stile: IO5797-043

Nike Academy "Alexia Putellas"

34,99 €

Alexia Putellas crea spazio con tagli creativi e rapidi che guidano puntualmente la sua squadra alla vittoria. Leggera e traspirante, questa maglia Academy utilizza una tecnologia traspirante che ti consente di muoverti e giocare proprio come Alexia.

Vantaggi

  • Le cuciture laterali con inserti donano maggiore traspirabilità e freschezza.
  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Dettagli prodotto

  • Corpo: 100% poliestere. Mesh: 100% poliestere.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Pure Platinum/Sea Coral/Nero
  • Stile: IO5797-043

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (0)

Nessuna recensione

Di' la tua. Recensisci Nike Academy "Alexia Putellas" prima di tutti.

    Maglia da calcio Nike Dri-FIT Nike Academy "Alexia Putellas" – Ragazza

    Nike Academy "Alexia Putellas"

    34,99 €

    Ulteriori informazioni

      Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.

    Completa il look

    Item 3 of 5