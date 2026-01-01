Maglia da calcio Nike Dri-FIT Erling Haaland Academy – Ragazzo/a

Materiali riciclati
Erling Haaland Academy
Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Con una grafica ispirata all'effetto magnetico di Erling sul terreno di gioco, questa maglia leggera utilizza la tecnologia traspirante e gli inserti in mesh per aiutarti a mantenere la pelle fresca mentre detti legge in campo.
- Colore mostrato in foto: Bianco/Bianco/Hot Punch/Hot Punch
- Stile: IF2809-100
Erling Haaland Academy
Con una grafica ispirata all'effetto magnetico di Erling sul terreno di gioco, questa maglia leggera utilizza la tecnologia traspirante e gli inserti in mesh per aiutarti a mantenere la pelle fresca mentre detti legge in campo.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Bianco/Bianco/Hot Punch/Hot Punch
- Stile: IF2809-100
Taglia/misura e fit
- Altezza: 141 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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Ulteriori informazioni
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