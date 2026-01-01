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Maglia da calcio Nike Dri-FIT Erling Haaland Academy – Ragazzo/a - Bianco/Bianco/Hot Punch/Hot Punch

Materiali riciclati

Erling Haaland Academy

Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a

30% di sconto
Bianco/Bianco/Hot Punch/Hot Punch
Green Strike/Phantom/Ossidiana/Phantom
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Con una grafica ispirata all'effetto magnetico di Erling sul terreno di gioco, questa maglia leggera utilizza la tecnologia traspirante e gli inserti in mesh per aiutarti a mantenere la pelle fresca mentre detti legge in campo.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Bianco/Hot Punch/Hot Punch
  • Stile: IF2809-100

Erling Haaland Academy

30% di sconto

Con una grafica ispirata all'effetto magnetico di Erling sul terreno di gioco, questa maglia leggera utilizza la tecnologia traspirante e gli inserti in mesh per aiutarti a mantenere la pelle fresca mentre detti legge in campo.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bianco/Bianco/Hot Punch/Hot Punch
  • Stile: IF2809-100

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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