Maglia da calcio Nike Chelsea FC Authentic portiere – Uomo

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HectorP184030622
Definitely worth the buy. Love the embroidery.
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.
Che ne dici di aggiungere un tocco di stile Anni 90 alla tua collezione dedicata al Chelsea FC? Adornata con il logo classico del club e con gli amati dettagli arancioni, questa maglia dal fit rilassato non può mancare nella collezione di un vero tifoso.
Chelsea FC Authentic portiere
Che ne dici di aggiungere un tocco di stile Anni 90 alla tua collezione dedicata al Chelsea FC? Adornata con il logo classico del club e con gli amati dettagli arancioni, questa maglia dal fit rilassato non può mancare nella collezione di un vero tifoso.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
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Definitely worth the buy. Love the embroidery.
Chelsea FC Authentic portiere
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