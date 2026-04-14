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Maglia da calcio Nike Chelsea FC Authentic portiere – Uomo - Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Bianco

Materiali riciclati

Chelsea FC Authentic portiere

Maglia Nike Football – Uomo

79,99 €
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.

Che ne dici di aggiungere un tocco di stile Anni 90 alla tua collezione dedicata al Chelsea FC? Adornata con il logo classico del club e con gli amati dettagli arancioni, questa maglia dal fit rilassato non può mancare nella collezione di un vero tifoso.


  • Colore mostrato in foto: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Bianco
  • Stile: IB3830-012

Chelsea FC Authentic portiere

79,99 €

Che ne dici di aggiungere un tocco di stile Anni 90 alla tua collezione dedicata al Chelsea FC? Adornata con il logo classico del club e con gli amati dettagli arancioni, questa maglia dal fit rilassato non può mancare nella collezione di un vero tifoso.

Dettagli prodotto

  • Corpo: 100% poliestere. Costine: 97% poliestere 3% spandex.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue/Bianco
  • Stile: IB3830-012

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (1)

5 stelle

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    HectorP184030622

    Definitely worth the buy. Love the embroidery.

Maglia da calcio Nike Chelsea FC Authentic portiere – Uomo

Chelsea FC Authentic portiere

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Ulteriori informazioni

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