Maglia da calcio Dri-FIT Nike Academy – Ragazza

Materiali riciclati
Nike Academy
Maglia da calcio Dri-FIT – Ragazza
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Progettata per offrirti freschezza e comfort mentre perfezioni le tue abilità, questa maglia leggera è dotata della nostra tecnologia traspirante Dri-FIT. Il mesh sui lati e sul retro dona una maggiore traspirabilità.
- Colore mostrato in foto: Nero/Bianco/Nero/Bianco
- Stile: IO5799-010
Nike Academy
Progettata per offrirti freschezza e comfort mentre perfezioni le tue abilità, questa maglia leggera è dotata della nostra tecnologia traspirante Dri-FIT. Il mesh sui lati e sul retro dona una maggiore traspirabilità.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Bianco/Nero/Bianco
- Stile: IO5799-010
Taglia/misura e fit
- Altezza: 145 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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