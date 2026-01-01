Maglia da calcio Dri-FIT Nike Academy – Ragazza

Guida alle taglie e alle misure

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Progettata per offrirti freschezza e comfort mentre perfezioni le tue abilità, questa maglia leggera è dotata della nostra tecnologia traspirante Dri-FIT. Il mesh sui lati e sul retro dona una maggiore traspirabilità.