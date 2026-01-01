 
immagine 1 di 5
Maglia da calcio Dri-FIT Nike Academy – Ragazza - Nero/Bianco/Nero/Bianco

Materiali riciclati

Nike Academy

Maglia da calcio Dri-FIT – Ragazza

19,99 €
Nero/Bianco/Nero/Bianco
Playful Pink/Bianco/Playful Pink/Bianco
Bright Crimson/Bianco/Bright Crimson/Bianco
Pink Smoke/Bianco/Pink Smoke/Bianco
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Progettata per offrirti freschezza e comfort mentre perfezioni le tue abilità, questa maglia leggera è dotata della nostra tecnologia traspirante Dri-FIT. Il mesh sui lati e sul retro dona una maggiore traspirabilità.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco/Nero/Bianco
  • Stile: IO5799-010

Nike Academy

19,99 €

Progettata per offrirti freschezza e comfort mentre perfezioni le tue abilità, questa maglia leggera è dotata della nostra tecnologia traspirante Dri-FIT. Il mesh sui lati e sul retro dona una maggiore traspirabilità.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco/Nero/Bianco
  • Stile: IO5799-010

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (0)

Nessuna recensione

Di' la tua. Recensisci Nike Academy prima di tutti.

    Maglia da calcio Dri-FIT Nike Academy – Ragazza

    Nike Academy

    19,99 €

    Ulteriori informazioni

      Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.

    Completa il look