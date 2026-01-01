Maglia da calcio con zip a metà lunghezza Nike Dri-FIT Croazia 2026 Strike Drill – Uomo

Materiali riciclati
Maglia Croazia 2026 Strike Drill
Maglia da calcio per allenamento con zip a metà lunghezza Nike Dri-FIT – Uomo
La maglia Strike sfoggia dettagli di design specificamente pensati per gli astri nascenti del calcio. Il design con zip a metà lunghezza rende questo capo facile da togliere dopo il riscaldamento, prima di scendere in campo. Il fit avvolgente ed essenziale si abbina al tessuto traspirante, offrendoti freschezza e uno stile ordinato mentre perfezioni la tua tecnica.
- Colore mostrato in foto: Laser Blue/Sport Red/Bianco
- Stile: IO8629-436
Maglia Croazia 2026 Strike Drill
La maglia Strike sfoggia dettagli di design specificamente pensati per gli astri nascenti del calcio. Il design con zip a metà lunghezza rende questo capo facile da togliere dopo il riscaldamento, prima di scendere in campo. Il fit avvolgente ed essenziale si abbina al tessuto traspirante, offrendoti freschezza e uno stile ordinato mentre perfezioni la tua tecnica.
Vantaggi
La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Colore mostrato in foto: Laser Blue/Sport Red/Bianco
- Stile: IO8629-436
Taglia/misura e fit
- Altezza: 185 cm; taglia indossata: M
- Slim fit: elegante e su misura
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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Maglia Croazia 2026 Strike Drill
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