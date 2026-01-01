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Maglia da calcio con zip a metà lunghezza Nike Dri-FIT Croazia 2026 Strike Drill – Uomo - Laser Blue/Sport Red/Bianco

Materiali riciclati

Maglia Croazia 2026 Strike Drill

Maglia da calcio per allenamento con zip a metà lunghezza Nike Dri-FIT – Uomo

74,99 €
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La maglia Strike sfoggia dettagli di design specificamente pensati per gli astri nascenti del calcio. Il design con zip a metà lunghezza rende questo capo facile da togliere dopo il riscaldamento, prima di scendere in campo. Il fit avvolgente ed essenziale si abbina al tessuto traspirante, offrendoti freschezza e uno stile ordinato mentre perfezioni la tua tecnica.


  • Colore mostrato in foto: Laser Blue/Sport Red/Bianco
  • Stile: IO8629-436

Maglia Croazia 2026 Strike Drill

74,99 €

La maglia Strike sfoggia dettagli di design specificamente pensati per gli astri nascenti del calcio. Il design con zip a metà lunghezza rende questo capo facile da togliere dopo il riscaldamento, prima di scendere in campo. Il fit avvolgente ed essenziale si abbina al tessuto traspirante, offrendoti freschezza e uno stile ordinato mentre perfezioni la tua tecnica.

Vantaggi

La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Colore mostrato in foto: Laser Blue/Sport Red/Bianco
  • Stile: IO8629-436

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

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    Maglia da calcio con zip a metà lunghezza Nike Dri-FIT Croazia 2026 Strike Drill – Uomo

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