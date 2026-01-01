Maglia da calcio Aero-FIT collezione Nike x LEGO® – Ragazzo/a

Collezione Nike x LEGO®

89,99 €

Come i colori vivaci della rana freccia, questa maglia Aero-FIT incredibilmente traspirante ti permette di dimostrare che a volte la potenza non è questione di dimensioni. La stampa con mattoncini LEGO® sulle spalle e i dettagli olografici confondono la difesa mentre sfrecci in campo.

Collezione Nike Football x LEGO

Gioca d'istinto con una gamma completa di stampe grintose ispirate ai mattoncini LEGO.

Calma, concentrazione e compostezza

La tecnologia Nike Aero-FIT è progettata per la massima traspirabilità. Favorisce circolazione dell'aria e freschezza quando le temperature sono elevate. La tecnologia traspirante aiuta a mantenere la pelle fresca per un comfort ideale.