triangle, start, resume, beginVideo
 
immagine 1 di 10
Maglia da calcio Aero-FIT collezione Nike x LEGO® – Ragazzo/a - Nero/Light Liquid Lime

Materiali riciclati

Collezione Nike x LEGO®

Maglia da calcio Aero-FIT – Ragazzo/a

89,99 €
Questo articolo è escluso dalle promozioni e dagli sconti sul sito.
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Come i colori vivaci della rana freccia, questa maglia Aero-FIT incredibilmente traspirante ti permette di dimostrare che a volte la potenza non è questione di dimensioni. La stampa con mattoncini LEGO® sulle spalle e i dettagli olografici confondono la difesa mentre sfrecci in campo.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Light Liquid Lime
  • Stile: IQ7140-010

Collezione Nike x LEGO®

89,99 €

Come i colori vivaci della rana freccia, questa maglia Aero-FIT incredibilmente traspirante ti permette di dimostrare che a volte la potenza non è questione di dimensioni. La stampa con mattoncini LEGO® sulle spalle e i dettagli olografici confondono la difesa mentre sfrecci in campo.

Collezione Nike Football x LEGO

Gioca d'istinto con una gamma completa di stampe grintose ispirate ai mattoncini LEGO.

Calma, concentrazione e compostezza

La tecnologia Nike Aero-FIT è progettata per la massima traspirabilità. Favorisce circolazione dell'aria e freschezza quando le temperature sono elevate. La tecnologia traspirante aiuta a mantenere la pelle fresca per un comfort ideale.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Light Liquid Lime
  • Stile: IQ7140-010

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (0)

Nessuna recensione

Di' la tua. Recensisci Collezione Nike x LEGO® prima di tutti.

    Maglia da calcio Aero-FIT collezione Nike x LEGO® – Ragazzo/a

    Collezione Nike x LEGO®

    89,99 €

    Ulteriori informazioni

      Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.