Maglia da calcio Aero-FIT collezione Nike x LEGO® – Ragazzo/a

Materiali riciclati
Collezione Nike x LEGO®
Maglia da calcio Aero-FIT – Ragazzo/a
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Scatta negli spazi e approfitta di ogni occasione con questa maglia Aero-FIT incredibilmente traspirante. Grinta da predatore e stile LEGO®: il giaguaro sul petto dimostra che sei tu l'artefice del tuo gioco. I colori brillanti e i dettagli olografici confondono la difesa mentre sfrecci in campo.
- Colore mostrato in foto: Hyper Pink/Rush Red/Nero
- Stile: IO3125-645
Collezione Nike x LEGO®
Scatta negli spazi e approfitta di ogni occasione con questa maglia Aero-FIT incredibilmente traspirante. Grinta da predatore e stile LEGO®: il giaguaro sul petto dimostra che sei tu l'artefice del tuo gioco. I colori brillanti e i dettagli olografici confondono la difesa mentre sfrecci in campo.
Collezione Nike Football x LEGO
Gioca d'istinto con una gamma completa di stampe grintose realizzate con mattoncini LEGO.
Calma, concentrazione e compostezza
La tecnologia Nike Aero-FIT è progettata per la massima traspirabilità. Favorisce circolazione dell'aria e freschezza quando le temperature sono elevate. La tecnologia traspirante aiuta a mantenere la pelle fresca e asciutta per un comfort ideale.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Hyper Pink/Rush Red/Nero
- Stile: IO3125-645
Taglia/misura e fit
- Altezza: 142 cm; taglia indossata: M
- Altezza della modella: 150 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Collezione Nike x LEGO® prima di tutti.
Collezione Nike x LEGO®
Ulteriori informazioni
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.
Collezione Nike Football x LEGO®
Scatena il divertimento con una gamma completa di stampe grintose ispirate ai mattoncini LEGO.
Play Wild
Modelli classici reinventati, mattoncino dopo mattoncino.
LEGO, il logo LEGO, Minifigure e le configurazioni Brick and Knob sono marchi commerciali e/o copyright di The LEGO Group. ©2026 The LEGO Group. Tutti i diritti riservati.