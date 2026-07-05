Maglia da calcio a manica lunga Dri-FIT Nike Energy – Uomo

Guida alle taglie e alle misure

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.

Nike è sbarcata in grande stile nel mondo del calcio 30 anni fa. Questa maglia traspirante ha gli stessi dettagli di quei modelli senza tempo di metà anni Novanta, ma con la tecnologia per resistere al gioco moderno.