Maglia da calcio a manica lunga Dri-FIT Nike Energy – Uomo

loose thread
Joo188740778
Nice style but the thread is already coming apart on the black stripe area. Initially, I thought it was small stain... its small but now Im scared to wash or wear ii. Ive worn it maybe three times total. disappointed.
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.
Nike è sbarcata in grande stile nel mondo del calcio 30 anni fa. Questa maglia traspirante ha gli stessi dettagli di quei modelli senza tempo di metà anni Novanta, ma con la tecnologia per resistere al gioco moderno.
Nike Energy
Nike è sbarcata in grande stile nel mondo del calcio 30 anni fa. Questa maglia traspirante ha gli stessi dettagli di quei modelli senza tempo di metà anni Novanta, ma con la tecnologia per resistere al gioco moderno.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
1 stella
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Nice style but the thread is already coming apart on the black stripe area. Initially, I thought it was small stain... its small but now Im scared to wash or wear ii. Ive worn it maybe three times total. disappointed.
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