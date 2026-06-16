Maglia da calcio a manica corta Nike Dri-FIT Turchia 2026 Academy Pro – Uomo

Stijlvol
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Hoge kwaliteit & betaalbare prijs. Rood die iedereen goed staat. Prachtige shirt! Ik ben vrouw en heb maat xs.
Pensata per gli allenamenti di calcio, la maglia Academy è fresca e ultraleggera, con inserti laterali in mesh per una migliore circolazione dell'aria. Lo slim fit elimina le distrazioni mentre dai il massimo in ogni esercizio e partita di allenamento.
Maglia da calcio a manica corta Turchia 2026 Academy Pro
Pensata per gli allenamenti di calcio, la maglia Academy è fresca e ultraleggera, con inserti laterali in mesh per una migliore circolazione dell'aria. Lo slim fit elimina le distrazioni mentre dai il massimo in ogni esercizio e partita di allenamento.
La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
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