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Maglia da calcio a manica corta Nike Dri-FIT Turchia 2026 Academy Pro – Ragazzo/a - Sport Red/Nero/Bianco

Maglia da calcio a manica corta Turchia 2026 Academy Pro

Maglia da calcio a manica corta Nike Dri-FIT – Ragazzo/a

27,99 €
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Pensata per gli allenamenti di calcio, la maglia Academy è fresca e ultraleggera, con inserti laterali in mesh per una migliore circolazione dell'aria. Lo slim fit elimina le distrazioni mentre dai il massimo in ogni esercizio e partita di allenamento.


  • Colore mostrato in foto: Sport Red/Nero/Bianco
  • Stile: IR0471-614

Maglia da calcio a manica corta Turchia 2026 Academy Pro

27,99 €

Pensata per gli allenamenti di calcio, la maglia Academy è fresca e ultraleggera, con inserti laterali in mesh per una migliore circolazione dell'aria. Lo slim fit elimina le distrazioni mentre dai il massimo in ogni esercizio e partita di allenamento.

Vantaggi

La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Colore mostrato in foto: Sport Red/Nero/Bianco
  • Stile: IR0471-614

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

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