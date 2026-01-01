Maglia da calcio a manica corta Nike Dri-FIT Turchia 2026 Academy Pro – Ragazzo/a

Maglia da calcio a manica corta Turchia 2026 Academy Pro
Maglia da calcio a manica corta Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Pensata per gli allenamenti di calcio, la maglia Academy è fresca e ultraleggera, con inserti laterali in mesh per una migliore circolazione dell'aria. Lo slim fit elimina le distrazioni mentre dai il massimo in ogni esercizio e partita di allenamento.
- Colore mostrato in foto: Sport Red/Nero/Bianco
- Stile: IR0471-614
Maglia da calcio a manica corta Turchia 2026 Academy Pro
Pensata per gli allenamenti di calcio, la maglia Academy è fresca e ultraleggera, con inserti laterali in mesh per una migliore circolazione dell'aria. Lo slim fit elimina le distrazioni mentre dai il massimo in ogni esercizio e partita di allenamento.
Vantaggi
La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Colore mostrato in foto: Sport Red/Nero/Bianco
- Stile: IR0471-614
Taglia/misura e fit
- Altezza: 140 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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