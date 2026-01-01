Maglia da calcio a manica corta England x Palace – Ragazzo/a

Materiali riciclati
England x Palace
Maglia da calcio a manica corta – Ragazzo/a
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Palace rende omaggio all’Inghilterra con una maglia morbida e traspirante su cui campeggia un design ispirato alla Croce di San Giorgio. Simboli del co-branding sul bordo.
- Colore mostrato in foto: Pewter Grey/Bright Crimson/Bright Crimson
- Stile: IB5404-052
England x Palace
Palace rende omaggio all’Inghilterra con una maglia morbida e traspirante su cui campeggia un design ispirato alla Croce di San Giorgio. Simboli del co-branding sul bordo.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Pewter Grey/Bright Crimson/Bright Crimson
- Stile: IB5404-052
Taglia/misura e fit
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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England x Palace
Ulteriori informazioni
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