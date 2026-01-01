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Maglia da calcio a manica corta England x Palace – Bambino/a - Pewter Grey/Bright Crimson/Bright Crimson

Materiali riciclati

England x Palace

Maglia da calcio a manica corta – Bambino/a

47,99 €
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Palace rende omaggio all’Inghilterra con una maglia morbida e traspirante su cui campeggia un design ispirato alla Croce di San Giorgio. Simboli del co-branding sul bordo.


  • Colore mostrato in foto: Pewter Grey/Bright Crimson/Bright Crimson
  • Stile: IB4544-052

England x Palace

47,99 €

Palace rende omaggio all’Inghilterra con una maglia morbida e traspirante su cui campeggia un design ispirato alla Croce di San Giorgio. Simboli del co-branding sul bordo.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Pewter Grey/Bright Crimson/Bright Crimson
  • Stile: IB4544-052

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Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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