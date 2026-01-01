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Maglia da calcio a manica corta Dri-FIT Nike Energy – Uomo - Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White

Materiali riciclati

Nike Energy

Maglia da calcio a manica corta Dri-FIT – Uomo

30% di sconto
Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
Wolf Grey/Midnight Navy/Pink Foam/Court Blue
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 50%.

Nike è sbarcata in grande stile nel mondo del calcio 30 anni fa. Questa maglia traspirante ha gli stessi dettagli di quei modelli senza tempo di metà anni Novanta, ma con la tecnologia per resistere al gioco moderno.


  • Colore mostrato in foto: Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
  • Stile: IF1534-121

Nike Energy

30% di sconto

Nike è sbarcata in grande stile nel mondo del calcio 30 anni fa. Questa maglia traspirante ha gli stessi dettagli di quei modelli senza tempo di metà anni Novanta, ma con la tecnologia per resistere al gioco moderno.

Dettagli prodotto

  • Polsini e collo a costine
  • Etichetta in tessuto
  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
  • Stile: IF1534-121

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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    Maglia da calcio a manica corta Dri-FIT Nike Energy – Uomo

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