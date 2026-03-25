Maglia da calcio a manica corta Dri-FIT Nike Academy+ – Uomo

T940842858
Wszystko super. Produkt zgodny z opisem. Szybka przesyłka.
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Domina in campo con questa maglia da calcio traspirante. Liscia, leggera e traspirante, presenta un inserto posteriore in mesh per migliorare la circolazione dell'aria.
Nike Academy+
Domina in campo con questa maglia da calcio traspirante. Liscia, leggera e traspirante, presenta un inserto posteriore in mesh per migliorare la circolazione dell'aria.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
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