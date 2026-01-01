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Maglia da calcio a manica corta Dri-FIT Erling Haaland Academy – Ragazzo/a - University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue

Materiali riciclati

Erling Haaland Academy

Maglia da calcio a manica corta Dri-FIT – Ragazzo/a

30% di sconto
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In campo, Erling Haaland è implacabile e non teme nulla. Per questo, ha bisogno di una divisa all'altezza della sua personalità. Questa maglia leggera è dotata della nostra tecnologia traspirante Dri-FIT e di inserti laterali in mesh, per mantenere la pelle fresca e la concentrazione in campo.


  • Colore mostrato in foto: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
  • Stile: HV0229-739

Erling Haaland Academy

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In campo, Erling Haaland è implacabile e non teme nulla. Per questo, ha bisogno di una divisa all'altezza della sua personalità. Questa maglia leggera è dotata della nostra tecnologia traspirante Dri-FIT e di inserti laterali in mesh, per mantenere la pelle fresca e la concentrazione in campo.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • Gli inserti laterali in mesh offrono una traspirabilità ideale dove serve di più.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
  • Stile: HV0229-739

Taglia/misura e fit

    • Altezza della modella: 142 cm; taglia indossata: M
    • Altezza del modello: 141 cm; taglia indossata: M
    • Standard fit: casual e tradizionale
  • Guida alle taglie e alle misure

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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