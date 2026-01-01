Maglia da calcio a manica corta Dri-FIT Erling Haaland Academy – Ragazzo/a

Materiali riciclati
Erling Haaland Academy
Maglia da calcio a manica corta Dri-FIT – Ragazzo/a
In campo, Erling Haaland è implacabile e non teme nulla. Per questo, ha bisogno di una divisa all'altezza della sua personalità. Questa maglia leggera è dotata della nostra tecnologia traspirante Dri-FIT e di inserti laterali in mesh, per mantenere la pelle fresca e la concentrazione in campo.
- Colore mostrato in foto: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
- Stile: HV0229-739
Erling Haaland Academy
In campo, Erling Haaland è implacabile e non teme nulla. Per questo, ha bisogno di una divisa all'altezza della sua personalità. Questa maglia leggera è dotata della nostra tecnologia traspirante Dri-FIT e di inserti laterali in mesh, per mantenere la pelle fresca e la concentrazione in campo.
Vantaggi
- La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
- Gli inserti laterali in mesh offrono una traspirabilità ideale dove serve di più.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
- Stile: HV0229-739
Taglia/misura e fit
- Altezza della modella: 142 cm; taglia indossata: M
- Altezza del modello: 141 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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