Maglia da calcio a manica corta Dri-FIT Erling Haaland Academy – Ragazzo/a

In campo, Erling Haaland è implacabile e non teme nulla. Per questo, ha bisogno di una divisa all'altezza della sua personalità. Questa maglia leggera è dotata della nostra tecnologia traspirante Dri-FIT e di inserti laterali in mesh, per mantenere la pelle fresca e la concentrazione in campo.

Colore mostrato in foto: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue

Stile: HV0229-739