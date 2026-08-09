Maglia da basket Dri-FIT reversibile asimmetrica A'ja Wilson – Donna

Amazing
LuciaP913647326
Love this top! I felt like a pro. Got so many compliments in the gym! True to size.
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.
Il comfort senza paura incontra uno stile deciso. Segui l'esempio di A'ja Wilson e abbraccia il tuo io più determinato con questa maglia asimmetrica. Il tessuto liscio ad asciugatura rapida ti offre il giusto comfort quando il gioco entra nel vivo, mentre il design reversibile ti permette di indossarla a modo tuo, proprio come A'ja.
A'ja Wilson
Il comfort senza paura incontra uno stile deciso. Segui l'esempio di A'ja Wilson e abbraccia il tuo io più determinato con questa maglia asimmetrica. Il tessuto liscio ad asciugatura rapida ti offre il giusto comfort quando il gioco entra nel vivo, mentre il design reversibile ti permette di indossarla a modo tuo, proprio come A'ja.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
Amazing
LuciaP913647326
Love this top! I felt like a pro. Got so many compliments in the gym! True to size.
A'ja Wilson
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