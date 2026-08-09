triangle, start, resume, beginVideo
 
immagine 1 di 8
Maglia da basket Dri-FIT reversibile asimmetrica A'ja Wilson – Donna - Nero/Bianco

Materiali riciclati

A'ja Wilson

Maglia da basket Dri-FIT reversibile asimmetrica – Donna

54,99 €
Seleziona la taglia/misuraGuida alle taglie e alle misure
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.

Il comfort senza paura incontra uno stile deciso. Segui l'esempio di A'ja Wilson e abbraccia il tuo io più determinato con questa maglia asimmetrica. Il tessuto liscio ad asciugatura rapida ti offre il giusto comfort quando il gioco entra nel vivo, mentre il design reversibile ti permette di indossarla a modo tuo, proprio come A'ja.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: II4238-010

A'ja Wilson

54,99 €

Il comfort senza paura incontra uno stile deciso. Segui l'esempio di A'ja Wilson e abbraccia il tuo io più determinato con questa maglia asimmetrica. Il tessuto liscio ad asciugatura rapida ti offre il giusto comfort quando il gioco entra nel vivo, mentre il design reversibile ti permette di indossarla a modo tuo, proprio come A'ja.

Vantaggi

  • A'ja rende funzionale ciò che indossa: anche tu, grazie al design reversibile al rovescio, puoi indossare la manica lunga sul braccio che preferisci, per un supporto adatto al tuo gioco.
  • Costruito attorno alla stella che da sempre disegna nella sua firma, il logo di A'ja è forte, grintoso e giocoso, proprio come l'energia che porta in campo.
  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • Il tessuto, morbido, leggero ed elasticizzato, si asciuga rapidamente.

Dettagli prodotto

  • Logo Swoosh
  • 83% poliestere/17% spandex
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Bianco
  • Stile: II4238-010

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (1)

5 stelle

  • Amazing

    LuciaP913647326

    Love this top! I felt like a pro. Got so many compliments in the gym! True to size.

Maglia da basket Dri-FIT reversibile asimmetrica A'ja Wilson – Donna

A'ja Wilson

54,99 €

Ulteriori informazioni

    Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.

Completa il look