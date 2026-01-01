Maglia con zip a metà lunghezza Boston Celtics Courtside Nike NBA Club – Uomo

Boston Celtics Courtside
Maglia con zip a metà lunghezza Nike NBA Club – Uomo
Ami i Boston Celtics? Fallo sapere a tutti! Questa speciale maglia con zip a metà lunghezza e con la sua estetica robusta ti aiuta a sostenere la tua squadra.
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: IB0383-010
Boston Celtics Courtside
Ami i Boston Celtics? Fallo sapere a tutti! Questa speciale maglia con zip a metà lunghezza e con la sua estetica robusta ti aiuta a sostenere la tua squadra.
Vantaggi
Liscio sulla parte esterna e morbido all'interno, il nostro fleece semispazzolato di peso medio offre un comfort ideale che non rinuncia alla traspirabilità. È un capo confortevole da indossare tutto l'anno, perfetto quando il meteo è variabile.
Dettagli prodotto
- 80% cotone/20% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: IB0383-010
Taglia/misura e fit
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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