 
immagine 1 di 3
Maglia con zip a metà lunghezza Boston Celtics Courtside Nike NBA Club – Uomo - Nero

Boston Celtics Courtside

Maglia con zip a metà lunghezza Nike NBA Club – Uomo

79,99 €
Seleziona la taglia/misuraGuida alle taglie e alle misure
Ritiro gratuito
Opzione "Clicca e ritira" disponibile al pagamento

Ami i Boston Celtics? Fallo sapere a tutti! Questa speciale maglia con zip a metà lunghezza e con la sua estetica robusta ti aiuta a sostenere la tua squadra.


  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: IB0383-010

Boston Celtics Courtside

79,99 €

Ami i Boston Celtics? Fallo sapere a tutti! Questa speciale maglia con zip a metà lunghezza e con la sua estetica robusta ti aiuta a sostenere la tua squadra.

Vantaggi

Liscio sulla parte esterna e morbido all'interno, il nostro fleece semispazzolato di peso medio offre un comfort ideale che non rinuncia alla traspirabilità. È un capo confortevole da indossare tutto l'anno, perfetto quando il meteo è variabile.

Dettagli prodotto

  • 80% cotone/20% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: IB0383-010

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (0)

Nessuna recensione

Di' la tua. Recensisci Boston Celtics Courtside prima di tutti.

    Maglia con zip a metà lunghezza Boston Celtics Courtside Nike NBA Club – Uomo

    Boston Celtics Courtside

    79,99 €

    Ulteriori informazioni

      Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.

    Completa il look