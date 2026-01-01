Maglia con zip a metà lunghezza Boston Celtics Courtside Nike NBA Club – Uomo

Boston Celtics Courtside

79,99 €

Ami i Boston Celtics? Fallo sapere a tutti! Questa speciale maglia con zip a metà lunghezza e con la sua estetica robusta ti aiuta a sostenere la tua squadra.

Vantaggi

Liscio sulla parte esterna e morbido all'interno, il nostro fleece semispazzolato di peso medio offre un comfort ideale che non rinuncia alla traspirabilità. È un capo confortevole da indossare tutto l'anno, perfetto quando il meteo è variabile.