Maglia con zip a 1/4 Nike Air – Ragazzo/a

Nike Air
Maglia con zip a 1/4 – Ragazzo/a
Una classica maglia con zip a 1/4 arricchita del classico DNA Nike. Il profilo a contrasto corre lungo le maniche fino alla parte alta del colletto per un tocco deciso, mentre il fit ampio sul corpo offre tantissime opzioni per creare un outfit a strati. Inoltre, è estremamente confortevole. Ovvio.
- Colore mostrato in foto: Nero/Volt
- Stile: IO1872-010
Nike Air
Una classica maglia con zip a 1/4 arricchita del classico DNA Nike. Il profilo a contrasto corre lungo le maniche fino alla parte alta del colletto per un tocco deciso, mentre il fit ampio sul corpo offre tantissime opzioni per creare un outfit a strati. Inoltre, è estremamente confortevole. Ovvio.
Vantaggi
- Con il nostro fleece spazzolato di peso medio ti sembrerà di avere addosso la tua coperta preferita. Ultramorbido e confortevole, con un fit leggermente strutturato, è uno strato perfetto da indossare al coperto o all'aperto.
- La tasca a marsupio permette di tenere al sicuro e a portata di mano gli oggetti che usi ogni giorno.
Dettagli prodotto
- Tasche con zip
- Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Costine: 98% cotone/2% spandex.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Volt
- Stile: IO1872-010
Taglia/misura e fit
- Altezza della modella: 130 cm; taglia indossata: S
- Altezza del modello: 137 cm; taglia indossata: M
- Fit ampio: ampio e confortevole
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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