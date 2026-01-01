Maglia con cappuccio Jordan Sport Crossover in fleece – Uomo

Materiali riciclati
Jordan Sport Crossover
Felpa pullover con cappuccio in fleece – Uomo
Dall'allenamento ai momenti di relax con gli amici, hai bisogno di una felpa con cappuccio perfetta in qualsiasi situazione. Liscio sulla parte esterna con piccoli occhielli non spazzolati all'interno, questo strato in French Terry è dotato della nostra tecnologia traspirante per mantenere la pelle fresca in tutte le tue attività.
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: IM7764-010
Jordan Sport Crossover
Dall'allenamento ai momenti di relax con gli amici, hai bisogno di una felpa con cappuccio perfetta in qualsiasi situazione. Liscio sulla parte esterna con piccoli occhielli non spazzolati all'interno, questo strato in French Terry è dotato della nostra tecnologia traspirante per mantenere la pelle fresca in tutte le tue attività.
Vantaggi
La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
Dettagli prodotto
- Corpo: 70% cotone/30% poliestere; costine: 97% cotone/3% spandex; fodera cappuccio: 100% cotone
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: IM7764-010
Taglia/misura e fit
- Altezza: 185 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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