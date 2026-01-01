Maglia Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition Swingman Nike NBA – Ragazzo/a

Ogni squadra ha i suoi colori e un'identità inconfondibile che la rende unica. Nata per rendere omaggio a uno stile leggendario del basket, la maglia Atlanta Hawks si ispira al modello indossato in campo dai professionisti, dai dettagli della squadra al mesh leggero e traspirante. Mantiene la pelle fresca e asciutta in campo e nel tempo libero, così puoi fare il tifo per il tuo giocatore preferito e il gioco che ami.

Colore mostrato in foto: University Red

Stile: FZ0856-657