Maglia Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition Swingman Nike NBA – Ragazzo/a

Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition
Maglia Swingman Nike NBA – Ragazzo/a
Ogni squadra ha i suoi colori e un'identità inconfondibile che la rende unica. Nata per rendere omaggio a uno stile leggendario del basket, la maglia Atlanta Hawks si ispira al modello indossato in campo dai professionisti, dai dettagli della squadra al mesh leggero e traspirante. Mantiene la pelle fresca e asciutta in campo e nel tempo libero, così puoi fare il tifo per il tuo giocatore preferito e il gioco che ami.
- Colore mostrato in foto: University Red
- Stile: FZ0856-657
Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition
Ogni squadra ha i suoi colori e un'identità inconfondibile che la rende unica. Nata per rendere omaggio a uno stile leggendario del basket, la maglia Atlanta Hawks si ispira al modello indossato in campo dai professionisti, dai dettagli della squadra al mesh leggero e traspirante. Mantiene la pelle fresca e asciutta in campo e nel tempo libero, così puoi fare il tifo per il tuo giocatore preferito e il gioco che ami.
Vantaggi
- La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
- Il mesh offre traspirabilità dentro e fuori dal campo.
Dettagli prodotto
- Nome e numero del giocatore in twill
- Grafica applicata a caldo
- Targhetta sul bordo
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: University Red
- Stile: FZ0856-657
Taglia/misura e fit
- Altezza: 147 cm; taglia indossata: M
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition prima di tutti.
Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition
Ulteriori informazioni
Clicca qui per informazioni su come smaltire gli imballaggi dei prodotti Nike in Italia.