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Maglia Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition Swingman Nike NBA – Ragazzo/a - University Red

Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition

Maglia Swingman Nike NBA – Ragazzo/a

84,99 €
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Ogni squadra ha i suoi colori e un'identità inconfondibile che la rende unica. Nata per rendere omaggio a uno stile leggendario del basket, la maglia Atlanta Hawks si ispira al modello indossato in campo dai professionisti, dai dettagli della squadra al mesh leggero e traspirante. Mantiene la pelle fresca e asciutta in campo e nel tempo libero, così puoi fare il tifo per il tuo giocatore preferito e il gioco che ami.


  • Colore mostrato in foto: University Red
  • Stile: FZ0856-657

Atlanta Hawks 2023/24 Icon Edition

84,99 €

Ogni squadra ha i suoi colori e un'identità inconfondibile che la rende unica. Nata per rendere omaggio a uno stile leggendario del basket, la maglia Atlanta Hawks si ispira al modello indossato in campo dai professionisti, dai dettagli della squadra al mesh leggero e traspirante. Mantiene la pelle fresca e asciutta in campo e nel tempo libero, così puoi fare il tifo per il tuo giocatore preferito e il gioco che ami.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • Il mesh offre traspirabilità dentro e fuori dal campo.

Dettagli prodotto

  • Nome e numero del giocatore in twill
  • Grafica applicata a caldo
  • Targhetta sul bordo
  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: University Red
  • Stile: FZ0856-657

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

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