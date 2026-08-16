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Maglia a manica corta Nike ACG con Dri-FIT – Donna - Mink Brown/Summit White

Nike ACG

Maglia a manica corta Dri-FIT – Donna

34,99 €
Mink Brown/Summit White
Nero/Summit White
Summit White/Nero
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Realizzata per le attività all'aria aperta, questa t-shirt è dotata di tecnologia traspirante per un comfort che dura tutto il giorno. Il tessuto pesante e la vestibilità ampia sono strutturati e resistenti.


  • Colore mostrato in foto: Mink Brown/Summit White
  • Stile: II7283-214

Nike ACG

34,99 €

Realizzata per le attività all'aria aperta, questa t-shirt è dotata di tecnologia traspirante per un comfort che dura tutto il giorno. Il tessuto pesante e la vestibilità ampia sono strutturati e resistenti.

Dettagli prodotto

  • 63% poliestere/37% cotone
  • Logo ACG ricamato
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Mink Brown/Summit White
  • Stile: II7283-214

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Recensioni (1)

5 stelle

  • Love the quality of Nike

    samanthap280650319

    Great quality , I look forward to wearing it. All nike clothes and trainers are fab.

Maglia a manica corta Nike ACG con Dri-FIT – Donna

Nike ACG

34,99 €

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