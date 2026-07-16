Maglia a manica corta Dri-FIT Nike Football Chelsea FC Strike – Uomo

Meravigliosa
alessandrom247912785
Una maglietta davvero stupenda complimenti a Nike e Chelsea per questa splendida maglia
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.
Realizzata con tecnologia traspirante e con un fit aderente, questa maglia Strike aiuta a mantenere la pelle fresca e la massima concentrazione mentre perfezioni la tua tecnica.
Chelsea FC Strike
Realizzata con tecnologia traspirante e con un fit aderente, questa maglia Strike aiuta a mantenere la pelle fresca e la massima concentrazione mentre perfezioni la tua tecnica.
Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
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Una maglietta davvero stupenda complimenti a Nike e Chelsea per questa splendida maglia
Chelsea FC Strike
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