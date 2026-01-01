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Maglia a manica corta Dri-FIT Nike Football Atlético Madrid Strike – Donna - Volt/Bianco/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue

Materiali riciclati

Atlético de Madrid Strike

Maglia a manica corta Dri-FIT Nike Football – Donna

54,99 €
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.

Realizzata con tecnologia traspirante e con un fit classico, questa maglia Strike aiuta a mantenere la pelle fresca e la massima concentrazione mentre perfezioni la tua tecnica.


  • Colore mostrato in foto: Volt/Bianco/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue
  • Stile: II2414-702

Atlético de Madrid Strike

54,99 €

Realizzata con tecnologia traspirante e con un fit classico, questa maglia Strike aiuta a mantenere la pelle fresca e la massima concentrazione mentre perfezioni la tua tecnica.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Volt/Bianco/Deep Royal Blue/Deep Royal Blue
  • Stile: II2414-702

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 5 € per ordini sotto i 99 € per chi non è Member Nike e sotto i 50 € per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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    54,99 €

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